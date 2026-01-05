El detenido presidente venezolano Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico que podrían derivar en pena de muerte si es declarado culpable, según reportó el New York Post.

La audiencia de hoy marca el inicio de un proceso judicial sin precedentes contra un mandatario latinoamericano en suelo estadounidense.

Maduro, de 63 años, llegó a la Corte escoltado por agentes fuertemente armados tras ser trasladado en helicóptero y vehículos blindados desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron capturados el sábado en una operación militar estadounidense en Caracas que incluyó comandos, bombardeos de aviones de combate y apoyo naval, en una intervención que evocó la captura del dictador panameño Manuel Noriega en 1989.

Nicolás Maduro podría enfrentar la pena de muerte por narcotráfico en Estados Unidos

Según la legislación federal estadounidense citada por el New York Post, un acusado declarado culpable de violar la Ley de Sustancias Controladas “como parte de una empresa criminal continua” puede ser elegible para la pena de muerte, de acuerdo con información de la Biblioteca del Congreso.

Los delitos capitales federales incluyen principalmente homicidio, traición o espionaje, y delitos relacionados con drogas que no incluyan homicidio.

Sin embargo, las sentencias de muerte por delitos de drogas son poco comunes en el sistema judicial estadounidense.

El precedente más cercano es precisamente el caso Noriega, cuando el presidente George H. W. Bush ordenó una intervención militar similar en 1989. En esa ocasión, Estados Unidos optó por encarcelar al dictador panameño en lugar de solicitar la pena capital.

La fiscal general Pam Bondi prometió el sábado en la red social X que Maduro y Flores “pronto enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”, aunque no especificó qué sentencia buscaría el Departamento de Justicia en caso de condena.

Maduro y otros líderes venezolanos fueron originalmente nombrados en una acusación de narcotráfico de 2020. Un gran jurado federal añadió nuevos cargos este año, incluyendo conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y dos cargos relacionados con posesión de ametralladoras.

La nueva acusación también incluye a “Nicolasito”, hijo de Maduro, al ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, y a un capo narco prófugo.

Nicolás Maduro siendo trasladado a la DEA

Trump exige “acceso total” a Venezuela

El presidente Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y reveló que mantiene conversaciones con las nuevas autoridades venezolanas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

“Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y otras cosas en su país que nos permitan reconstruir su país”, declaró Trump cuando se le preguntó qué necesitaba de la líder interina.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, aunque analistas advierten que aumentar sustancialmente la producción petrolera del país no será fácil, rápido ni económico.

El interés estadounidense en los recursos venezolanos añade una dimensión geopolítica al caso judicial contra Maduro.

Rodríguez, quien inicialmente adoptó una postura desafiante tras la captura de Maduro, dio un giro el domingo al ofrecer trabajar con la administración Trump.

“Extendemos la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”, expresó la ex vicepresidenta, en lo que parece ser un intento de evitar nuevas acciones militares estadounidenses.