El embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, respaldó la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela y la captura del líder Nicolás Maduro, en el marco del Consejo de Seguridad que se desarrolló este lunes. “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EE.UU", aseguró en su discurso.

Las declaraciones oficiales, difundidas a su vez por el canciller Pablo Quirno, se dieron en el marco de la asamblea convocada de urgencia específicamente por la situación que se desencadenó el fin de semana en Venezuela. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había alertado a través de un comunicado que la intervención no se ajustaba a los principios de Derecho Internacional y que vulneraba los lineamientos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas .

Discurso de nuestro Embajador ante las Naciones Unidas @frantrope en la reunión del Consejo de Seguridad de el día de la fecha.



“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EEUU y por su gobierno en las… https://t.co/WezlVCNMyb pic.twitter.com/30U7qOVeFI — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 5, 2026

El embajador argentino calificó a los sucesos como “las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”.

“Desde la asunción asunción del Presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación . Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela", destacó el representante.

Puertas adentro, en el Gobierno también decidieron alinearse a favor de la transición chavista que ordenó el gobierno de los Estados Unidos en Venezuela, tras la captura de Maduro. “Apoyamos incondicionalmente lo que decida (Donald) Trump”, definieron este lunes a El Cronista fuentes de la Casa Rosada, tras un fin de semana de malabares.

El presidente Milei hasta hace unas semanas atrás buscaba una foto con la líder opositora María Corina Machado en la entrega del premio Nobel de la Paz que se llevó a cabo en Oslo y, al darse a conocer la noticia de la intervención militar norteamericana en Venezuela el fin de semana, apostó la asunción de Edmundo González Urrutia, a quien definió como el “verdadero presidente” del país vecino.

No obstante, el respaldo del gobierno libertario al clan opositor de Maduro en Venezuela quedó en stand by frente al desaire de Trump a Corina Machado. “ Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto . Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto ”, sentenció el líder estadounidense en la conferencia de prensa del sábado pasado.

Palm Beach (United States), 04/01/2026.- US President Donald Trump speaks during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, USA, 03 January 2026. Venezuelan President Nicolas Maduro has been charged in the US after he was captured and flown out of Venezuela, following a series of airstrikes that mark an extraordinary escalation in the Trump administration's months-long campaign against the country. EFE/EPA/NICOLE COMBEAU / POOL Fuente: EPA/BLOOMBERG POOL NICOLE COMBEAU / POOL

“No creo que Trump esté desconociendo el valor de lo que ha realizado hasta el momento María Corina. Ha sido un comentario específico sobre la transición”, opinó después el canciller Pablo Quirno en diálogo con Radio Mitre, uno de los interlocutores principales, además, por el acuerdo comercial que busca cerrar Milei en lo inmediato.

Tras los malabares del fin de semana sobre el posicionamiento de Trump, este lunes uno de los integrantes de la Mesa Política de Milei aseguró ante El Cronista que la Argentina va a “respetar el proceso” que determine el gobierno de Donald Trump.

El presidente Javier Milei y Karina Milei en la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en Oslo

Mientras que Quirno relativizó el comentario de Trump, desde el Gobierno optaron por no opinar puntualmente sobre que la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, haya quedado finalmente al mando del país mientras que Trump delinea cómo continuar con la transición. Por lo pronto, en Estados Unidos descartaron llamar a elecciones en lo próximo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, en línea con los dichos de Trump sobre Machado clarificó que “la gran mayoría de la oposición no está presente” en el país y, por tanto, una delegación inmediata a la oposición sería contraproducente. Pero, mientras tanto, los exiliados aún aguardan precisiones sobre qué tan seguro es regresar a su país de origen.

La asunción de Rodríguez, a quien le corresponde gobernar por línea sucesora, deja abierto un escenario incierto ante los venezolanos: “Es una cuestión ambigua, ¿cómo es que (Trump) va a tener control? ¿Qué tipo de control va a tener? ¿Dónde está la gente que va a controlar eso? No sé, creo que todos estamos a la expectativa de cuál es la verdad “, declaró un venezolano a CNN.

Oslo (Norway), 11/12/2025.- Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado (L) speaks during a press conference with Norway's Prime Minister Jonas Gahr Store (not pictured) at the government's representative facilities in Oslo, Norway, 11 December 2025. She received the Nobel Peace Prize 2025 for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. Due to the situation in Venezuela, she was unable to attend the award ceremony. (Noruega) EFE/EPA/STIAN LYSBERG SOLUM NORWAY OUT Fuente: EPA/NTB STIAN LYSBERG SOLUM

Mientras tanto, la propia Machado se limitó por ahora a agradecer al presidente estadounidense: “Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley ”, publicó más temprano este lunes.

“Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos. La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa", agregó.