El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece este lunes por primera vez ante un tribunal de la ciudad de Nueva York, dos días después su captura en Caracas en una operación militar de Estados Unidos.

El caso está bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein, a quien el presidente Donald Trump calificó como “muy respetado”.

El expediente judicial se centra en cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de droga .

Alrededor de las 7.15 hora local (9.15 en la Argentina), una caravana que transportaba a Maduro y a su mujer, Cilia Flores, salió de la cárcel donde se encuentra detenido, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, rumbo a un campo deportivo cercano donde lo esperaba un helicóptero.

En imágenes aéreas se pudo ver a Maduro bajando de una camioneta y dirigiéndose lentamente hacia el helicóptero bajo la vigilancia de un guardia armado. Poco después, el derrocado líder chavista llegó a Manhattan, donde fue transportado en un vehículo blindado hacia el Tribunal Federal del Bajo Manhattan.

El líder chavista está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales:

Conspiración de narcoterrorismo. Tiene una pena mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua.

Conspiración para la importación de cocaína. También prevé una sentencia a perpetuidad.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Tiene una pena máxima de 30 años.

Conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales. Tiene una condena mínima de 20 años, pero llega a perpetua si se demuestra que causó víctimas fatales.

También está acusado de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

