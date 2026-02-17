El Congreso de Perú censuró y destituyó este martes al presidente interino, el derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales. Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano resolvió sacar del poder a Jerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses a raíz de varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno. Se trata del octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi una década de inestabilidad política desde los comicios de 2016. Ollanta Humala (2011-2016) fue el último presidente en completar un mandato en Perú. Jerí ejercía de manera interina la presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025) en octubre del año pasado, por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento pierde automáticamente su condición de jefe de Estado encargado. El grupo de partidos conservadores que controlan el Congreso, y que inicialmente respaldaron la llegada al poder de Jerí, le retiraron su apoyo a pocas semanas de las elecciones para distanciarse de la pérdida de popularidad del gobernante ante las revelaciones de las últimas semanas que motivaron que la Fiscalía lo investigue por tráfico de influencias. La caída de Jerí fue tan rápida como su ascenso al poder: entró al Congreso en las elecciones de 2021 como suplente del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y pronto pasó de ser un legislador desconocido a presidir comisiones parlamentarias, luego dirigir el Legislativo entero y de ahí saltar a la Presidencia en reemplazo de Boluarte. Si bien enfocó su mandato en la lucha contra el crimen organizado, su popularidad inicial se fue deteriorando a medida que se descubrieron reuniones semisecretas con empresarios chinos, en particular una a la que acudió encapuchado, con la aparente intención de no ser reconocido. Ahora el Legislativo peruano debe elegir este miércoles a un nuevo congresista para que presida la cámara y que, una vez nombrado se convertirá en el mismo instante presidente encargado de la República hasta el 28 de julio, cuando debe asumir el siguiente presidente o presidenta salido del proceso electoral en marcha. El Congreso de Perú elegirá este miércoles en un pleno extraordinario al nuevo presidente interino tras haber destituido a José Jerí a menos de dos meses de las elecciones generales. Quien resulte electo será el próximo mandatario peruano hasta el 28 de julio, cuando debe asumir un nuevo presidente elegido en los comicios del 12 de abril o en un probable balotaje en junio. Así, las bancadas del Congreso tendrán menos de 24 horas para ponerse de acuerdo e inscribir los nombres de sus candidatos para que se debatan las opciones. Un punto que suma tensión es que al haber convocadas unas elecciones generales en menos de dos meses y la baja popularidad de los parlamentarios, las opciones de congresistas que generan consenso son limitadas. De los 130 parlamentarios, 57 postulan al Senado, 29 a la Cámara de Diputados y dos al Parlamento Andino, por lo que quedan 42 congresistas elegibles y muchos cuentan con investigaciones en curso o cuestionamientos por diversos temas como para conseguir el apoyo suficiente para asumir el cargo. Hasta el momento no hay candidaturas oficializadas, pero algunos nombres ya se barajan en medios locales, como la derechista Maricarmen Alva, de Acción Popular; el izquierdista José María Balcázar, y el militar retirado independiente Roberto Chiabra, quien es candidato presidencial y debería renunciar a su candidatura. En octubre de 2025, el Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para destituir a la presidenta Dina Boluarte de manera exprés del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa. Boluarte terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiera en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso pero que luego promovieron y apoyaron su salida. Fue entonces cuando el ahora destituido José Jerí había asumido en el cargo de presidente interino en octubre de 2025, después de que el Congreso de Perú destituyó de manera exprés a Dina Boluarte tras declarar su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado. Cabe recordar que la también destituida Dina Boluarte, acusada de corrupción, a su vez sustituyó al mandatario electo Pedro Castillo, quien fue defenestrado por acusaciones de promover un golpe de Estado.