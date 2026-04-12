Perú vivió una noche electoral intensa. Con casi el 50% de los votos escrutados, Keiko Fujimori lideraba la primera vuelta con el 17% de los sufragios. Rafael López Aliaga la sigue de cerca con el 15%, según los datos parciales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Aunque restan contar votos, se descuenta que ningún candidato alcanzó la mayoría necesaria para consagrarse en primera vuelta. Por eso, los peruanos volverán a las urnas el 7 de junio para definir al próximo presidente en un balotaje que, según los resultados parciales, enfrentará a Fujimori y López Aliaga. Más de 27,3 millones de ciudadanos estaban convocados a elegir presidente y demás autoridades nacionales para el período 2026-2031. La elección se da en un contexto de profunda inestabilidad: en la última década, ocho mandatarios ocuparon el Palacio de Pizarro. Las misiones de observación de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos no reportaron irregularidades en la jornada electoral y destacaron la masiva concurrencia de votantes a los centros habilitados en todo el territorio peruano. La jornada arrancó con graves retrasos en importantes centros de votación de Lima. La empresa contratada para distribuir el material electoral llegó hasta cinco horas tarde en varios puntos, lo que dejó a unos 52.000 electores sin poder emitir su voto el domingo. En total, unos 63.300 electores quedaron sin votar en toda la jornada dominical. Ante eso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tomó una decisión inédita: autorizó que esos ciudadanos concurran a las urnas este lunes 13 de abril para garantizar su derecho al sufragio. La ONPE atribuyó el problema a la empresa encargada del reparto logístico. Sin embargo, López Aliaga demandó penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por omisión de funciones, y pidió a la Fiscalía que ordenara su captura inmediata. Keiko Sofía Fujimori Higuchi es la líder de Fuerza Popular y la figura central del fujimorismo en el siglo XXI. Hija del expresidente Alberto Fujimori, se formó en Estados Unidos: se licenció en la Universidad de Boston y obtuvo un MBA en Columbia. Su carrera política comenzó joven. En 1994, a los 19 años, asumió como Primera Dama tras la separación de sus padres. En 2006 fue elegida congresista como la candidata más votada. Cuatro años después fundó Fuerza Popular. Fujimori acumula una historia electoral sin igual: se presentó a las elecciones tres veces antes de estas y siempre llegó al balotaje. Perdió ante Ollanta Humala en 2011, ante Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y ante Pedro Castillo en 2021. Su campaña 2026 lleva el lema “Perú con orden” y pone el foco en la seguridad. Propone militarizar cárceles y fronteras, reducir impuestos a combustibles y ofrecer exoneraciones tributarias al turismo, apuntando a reactivar la economía tras años de inestabilidad. También sugirió la posibilidad de que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar sanciones penales más severas. Además, convocó a la unidad de las fuerzas conservadoras frente al avance de lo que denomina sectores de “izquierda radical”. Rafael López Aliaga es el líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima. Se define como referente de la derecha cristiana conservadora peruana. Cobró proyección nacional cuando disputó las elecciones presidenciales de 2021 y quedó en tercer lugar. Desde la alcaldía limeña construyó una imagen de gestión dura y confrontación con el gobierno central. Se presenta como defensor de los valores familiares tradicionales, la seguridad ciudadana y el nacionalismo económico, con críticas frecuentes a las figuras progresistas del país. Uno de los ejes más polémicos de su plataforma es la política migratoria. López Aliaga propone expulsar a los migrantes irregulares, con especial mención a los venezolanos, y recluir a los delincuentes más peligrosos en cárceles remotas ubicadas en la selva peruana. Si los resultados parciales se confirman, el balotaje del 7 de junio enfrentará dos visiones de la derecha peruana: la del fujimorismo histórico de Fujimori y el conservadurismo cristiano de López Aliaga. Perú decidirá entre ambas propuestas en menos de dos meses.