En el extremo oriental de Cuba existe un territorio que, desde hace más de 120 años, permanece bajo control de Estados Unidos gracias a un acuerdo que sigue generando polémica.

Se trata de la bahía de Guantánamo, donde funciona una base naval estadounidense por la que Washington paga apenas US$4.085 al año, un monto que hoy resulta inferior al costo anual de alquilar un departamento en muchos barrios de Buenos Aires.

El origen de ese convenio, firmado a comienzos del siglo XX, continúa siendo motivo de disputa entre ambos países.

Cómo Estados Unidos obtuvo Guantánamo y por qué nunca devolvió el territorio

La presencia estadounidense en la bahía de Guantánamo comenzó en 1898, tras la Guerra Hispano-Estadounidense. Poco después, en 1903, ambos países firmaron un tratado que otorgó a Estados Unidos el control y la jurisdicción sobre una porción de la bahía para instalar una estación naval y de abastecimiento.

En 1934, un nuevo acuerdo ratificó el arrendamiento y estableció que seguiría vigente de manera indefinida, salvo que ambos gobiernos aceptaran ponerle fin o que Estados Unidos decidiera abandonar la base.

Desde entonces, el enclave permanece bajo administración estadounidense, aunque Cuba conserva la soberanía sobre el territorio según el propio tratado.

Estados Unidos paga apenas US$4.085 al año por Guantánamo: el acuerdo con Cuba que sigue vigente desde hace más de 120 años Fuente: Shutterstock Shutterstock

El alquiler de US$4.085 que Cuba no cobra desde hace décadas

El convenio fija un pago anual equivalente a US$4.085, una cifra que hoy resulta simbólica frente al valor actual del dinero. Tras la Revolución Cubana de 1959, el gobierno de Fidel Castro rechazó la legitimidad del acuerdo y dejó de aceptar los cheques enviados por Estados Unidos.

De hecho, las autoridades cubanas aseguran que solo se cobró uno de esos pagos por error durante los primeros días de la revolución. Desde entonces, sostienen que la presencia estadounidense en Guantánamo constituye una ocupación ilegal y reclaman la devolución del territorio.

Por qué la base de Guantánamo sigue siendo uno de los lugares más polémicos del mundo

Además de su importancia estratégica para Estados Unidos, la base naval de Guantánamo adquirió notoriedad internacional por albergar, desde 2002, el centro de detención de sospechosos de terrorismo creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Aunque el expresidente Barack Obama impulsó un plan para cerrar el penal, la iniciativa nunca se concretó y las instalaciones continúan funcionando. Mientras tanto, la situación jurídica de la bahía sigue siendo objeto de debate internacional: Cuba considera inválido el tratado original por haber sido firmado bajo presión, mientras que Estados Unidos sostiene la vigencia de los acuerdos que regulan su permanencia en el enclave.