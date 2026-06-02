Estados Unidos avanza con una nueva inversión multimillonaria en una de sus instalaciones militares más estratégicas y controvertidas del hemisferio occidental. El proyecto forma parte de un plan de modernización que busca fortalecer la infraestructura de una base clave para las operaciones estadounidenses en el Caribe.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos adjudicó un contrato superior a los 200 millones de dólares para renovar y ampliar los servicios de asistencia médica en la base naval de Bahía de Guantánamo, ubicada en Cuba.

La base militar más peligrosa de Estados Unidos en América Latina

La Base Naval de Guantánamo es considerada una de las instalaciones militares más importantes de Estados Unidos fuera de su territorio continental. Su ubicación permite:

Controlar rutas marítimas del Caribe

Mantener presencia militar permanente en la región

Apoyar operaciones navales y logísticas

Servir como punto estratégico para seguridad regional

La base opera desde principios del siglo XX bajo un acuerdo de arrendamiento con Cuba.

Estados Unidos invertirá más de 200 millones de dólares en la modernización de la Base Naval de Guantánamo. (fuente: archivo de producción propia).

Estados Unidos expandirá su poder militar e invertirá más de 200 millones de dólares

Según el contrato adjudicado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la inversión inicial asciende a USD 227.628.900, aunque el monto total podría elevarse hasta USD 237.057.888 si se ejecutan todas las opciones previstas en el acuerdo.

El dinero será destinado a la construcción de un nuevo Centro de Atención Ambulatoria y Clínica Dental dentro de la Base Naval de Guantánamo, reemplazando parte de la infraestructura médica actual, que tiene varias décadas de antigüedad.

Una de las obras más importantes del siglo

Las obras fueron adjudicadas el 3 de junio de 2025 a la empresa DPR-RQ Construction LLC y tienen una fecha estimada de finalización para septiembre de 2029, lo que supone un plazo de construcción cercano a los cuatro años y medio.

Con una inversión superior a los USD 227 millones, se trata de una de las mayores obras de infraestructura realizadas en Guantánamo en los últimos años y confirma que Estados Unidos planea mantener una presencia de largo plazo en esta estratégica instalación militar del Caribe.