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El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad, confirmó la finalización de las obras de repavimentación en la Ruta Provincial N°4, en el partido de San Martín.

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Repavimentaron una ruta clave de la provincia

Los trabajos se ejecutaron entre la avenida Sarratea y el Puente José León Suárez, en uno de los corredores con mayor circulación del segundo anillo de circunvalación del AMBA.

Los trabajos se ejecutaron entre la avenida Sarratea y el Puente José León Suárez.
Los trabajos se ejecutaron entre la avenida Sarratea y el Puente José León Suárez.Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La intervención contempló:

  • Ensanche de calzada en todo el tramo
  • Construcción de cordones y bocacalles
  • Obras hidráulicas para evitar anegamientos
  • Renovación del sistema de señalización e iluminación
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El plan de obras que se contempla en cinco municipios

El tramo de San Martín forma parte de un proyecto integral que abarca más de 27 kilómetros de la Ruta 4, dividido en cinco etapas.

Al tramo ya finalizado se suman otras cuatro intervenciones en marcha, en los siguientes distritos.

  • Almirante Brown.
  • Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.
  • La Matanza.
  • Hurlingham.

En este marco, las tareas también incluyeron el ensanche de calzadas y construcción de nuevas calles colectoras de único sentido en ambas manos.

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Cabe destacar que la Ruta 4 registra un flujo de vehículos entre los 33.000 y los 63.000 vehículos diarios, lo que la convierte en una de las trazas con mayor circulación del sur y oeste del conurbano bonaerense.