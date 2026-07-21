Qué significa la señal de tránsito azul con una cruz roja y por qué puede costarte más de 1 millón de pesos de multa.

Muchos conductores conocen la señal de un disco azul con una cruz roja en X, pero pocos saben cuánto puede salirles el bolsillo si la ignoran.

Se trata de la señal R9, “No Estacionar ni Detenerse” , del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Qué prohíbe exactamente esta señal

A diferencia del cartel clásico de “no estacionar”, la R9 prohíbe cualquier detención, aunque sea de unos segundos y con el conductor al volante.

Está regulada por el Anexo L del artículo 22 de la Ley 24.449 y su Decreto Reglamentario 779/95, vigente en todo el país desde 1995.

Suele instalarse en:

Accesos a hospitales y estaciones de bomberos.

Paradas de colectivos y zonas de carga y descarga.

Cruces y esquinas con poca visibilidad.

Carriles exclusivos y vías rápidas urbanas.

Qué significa la señal de tránsito azul con una cruz roja y por qué puede costarte más de 1 millón de pesos de multa. Gemini.

Cuánto sale la multa si no la respetás

En la práctica, la provincia de Buenos Aires clasifica el mal estacionamiento dentro de las categorías más bajas de su escala de sanciones: 50 a 100 Unidades Fijas (UF).

Con el valor de la UF vigente desde julio de 2026, fijado en $2.271 por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense, esa infracción se traduce en una multa de entre $113.550 y $227.100 .

Este valor se actualiza cada dos meses según el precio de la nafta premium de ACA, por lo que conviene aclarar en la nota que el monto puede variar en los próximos bimestres.

El monto final varía según la jurisdicción, ya que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires adhieren a la ley nacional con sus propios valores de UF.

Para evitar la sanción, la recomendación es simple: ante la señal R9, buscar el estacionamiento habilitado más cercano y nunca detenerse, ni siquiera para bajar a un acompañante.