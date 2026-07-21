Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidar las plantas, eliminar malos olores y mantener el hogar en buenas condiciones sin recurrir a productos químicos.

En ese contexto, una mezcla sencilla elaborada con bicarbonato de sodio y cáscaras de ajo ganó popularidad por sus múltiples usos y por aprovechar ingredientes que normalmente terminan en la basura.

La combinación puede utilizarse en jardines, macetas e incluso en distintos espacios de la casa. Además de ser económica, permite obtener beneficios relacionados con el cuidado de las plantas y la limpieza del hogar de forma completamente natural.

Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con cáscaras de ajo

Las propiedades del ajo y del bicarbonato se complementan y dan lugar a una preparación versátil que puede utilizarse para distintas tareas cotidianas.

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Entre sus principales beneficios se destacan:

Ayuda a alejar hormigas, pulgones y algunos insectos de las plantas.

Puede aportar nutrientes al suelo cuando se incorpora a la tierra.

Contribuye a reducir los malos olores en diferentes ambientes.

Permite reutilizar residuos orgánicos de manera práctica.

Ofrece una alternativa natural frente a productos químicos más agresivos.

Por estos motivos, muchas personas la utilizan tanto en jardines como en distintos sectores del hogar.

Un repelente natural para proteger macetas y jardines

Uno de los usos más conocidos de esta mezcla es como repelente natural para plantas. El aroma que desprenden las cáscaras de ajo resulta desagradable para varios insectos y pequeños invasores habituales de jardines y macetas.

Al esparcir la preparación alrededor de las plantas, puede ayudar a mantener alejadas hormigas, pulgones y mosquitos sin necesidad de aplicar insecticidas químicos.

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Esto la convierte en una opción especialmente valorada por quienes cultivan hierbas aromáticas, huertas caseras o plantas ornamentales.

Cómo puede ayudar a mejorar el crecimiento de las plantas

Además de actuar como repelente, las cáscaras de ajo aportan materia orgánica al suelo a medida que se descomponen. Combinadas con bicarbonato en cantidades moderadas, pueden utilizarse como complemento para mejorar el estado de la tierra.

Este aporte resulta útil para plantas aromáticas, flores y especies ornamentales que requieren un sustrato rico en nutrientes para desarrollarse correctamente.

Un truco casero para eliminar malos olores

La mezcla también puede utilizarse fuera del jardín. El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar olores, mientras que las cáscaras de ajo ayudan a absorber la humedad en determinados espacios.

Por eso, muchas personas colocan pequeñas cantidades en recipientes cerca del tacho de basura, debajo de la pileta de la cocina o en rincones cerrados donde suelen concentrarse olores desagradables.

Gracias a su bajo costo y a sus múltiples aplicaciones, esta combinación se convirtió en uno de los trucos caseros más recomendados para quienes buscan aprovechar al máximo los recursos disponibles en casa.