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Un cambio aprobado en Florida podría modificar la forma en que millones de personas acreditan su identidad al volante. La nueva normativa establece que las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el estado incluirán una marca visible que permitirá distinguir si el titular es ciudadano estadounidense o no.
La medida comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027 y afectará tanto a nuevas emisiones como a renovaciones de documentos realizadas por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida.
Cambian las licencias: marcarán a todos los que no demuestren ser ciudadanos legales
La nueva ley dispone que todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas o renovadas en Florida deberán indicar de forma visible el estatus de ciudadanía del titular. Según la normativa:
- Los ciudadanos estadounidenses mantendrán una identificación estándar.
- Los no ciudadanos tendrán una marca especial con las letras “NC” (No Ciudadano).
El objetivo declarado es facilitar la identificación del estatus migratorio durante determinados procedimientos administrativos y de control.
El Gobierno no emitirá más licencias a extranjeros ilegales
Las personas que renueven o soliciten una licencia después del 1 de enero de 2027 deberán presentar la documentación correspondiente para acreditar:
- Ciudadanía estadounidense, o
- Estatus migratorio legal que habilite la emisión del documento