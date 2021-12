Variante Ómicron en Alemania: aplican la "regla 2G" ante la nueva ola de contagios

En vistas de que la situación en Alemania con el Covid-19 es "muy grave", la canciller Angela Merkel anunció que a nivel nacional las autoridades decidieron hoy adoptar una batería de nuevas restricciones para "acabar" con la cuarta ola , que viene causando más de 60.000 infecciones y 400 muertes diarias.

Scholz y su gabinete asumirán el 8 de diciembre - EuropaPress

En sus últimos días como canciller en funciones a la espera de que el próximo miércoles asuma su sucesor, el socialdemócrata Olaf Scholz, Merkel reportó las nuevas restricciones tras un cónclave de autoridades estatales y federales, que decidió que la "norma 2G", que ya estaba vigente en algunos estados alemanes, pase a aplicarse a nivel nacional.

Merkel suma poderes contra la pandemia: podrá imponer toque de queda y suspender las clases unilateralmente



QUÉ ES EL 2G

Ya no alcanza con exhibir un PCR negativo para ingresar a la mayoría de lugares públicos: bares, confiterías, cines, restaurantes, eventos culturales, clubes y otras actividades de ocio.

Ahora también habrá que demostrar que uno está vacunado contra el Covid-19, y que si se infectó, ya se recuperó. A eso aluden las dos "G", por la inicial de los verbos en alemán "geimpft" (vacunado) y "genesen" (recuperado) .

Bloomberg

Hasta ahora, la regla de las 2G se aplicaba sólo en Sajonia, Baviera, en partes de Turingia, opcionalmente en Hamburgo y desde el 15 de noviembre, en Berlín. En el cónclave de hoy se decidió que aplicarán a todo el país.



MÁS MEDIDAS A NIVEL NACIONAL

Además de que en Alemania las personas no vacunadas contra el Covid-19 no podrán entrar a comercios, restaurantes, eventos culturales y actividades de ocio, aplicarán también estas otras medidas en:

escuelas : será nuevamente obligatorio el uso de barbijo en todas las escuelas.

: será nuevamente obligatorio el uso de barbijo en todas las escuelas. discotecas: cerrarán cuando la incidencia en siete días llegue a 350 casos por cada 100.000 habitantes.

eventos deportivos, culturales y otros grandes eventos: se restringirá el número de participantes a un máximo de l 30 o 50% del aforo . Esto significa que en interiores podrá haber un máximo de 5000 visitantes y en el exterior, hasta 15000.

y otros grandes eventos: se restringirá el número de participantes a un máximo de . Esto significa que en interiores podrá haber un máximo de 5000 visitantes y en el exterior, hasta 15000. un hogar con personas no vacunadas sólo podrá reunirse con dos personas de otro hogar.

¿VACUNACIÓN OBLIGATORIA EN 2022?

Tras la reunión de autoridades de todos los niveles, Angela Merkel se pronunció a favor de la vacunación obligatoria contra el Covid-19 en Alemania, y aseguró que votaría a favor de este requisito si todavía fuera miembro del Parlamento alemán, cuando se haga la votación.

Austria pone en cuarentena a quienes no estén vacunados completamente

Scholz aseguró que lo someterá a votación general en el Congreso (Bundestag), y prevén que probablemente se aplicaría a partir de febrero. Poco menos del 30% de los alemanes siguen sin vacunarse, registró el Financial Times.



De su parte, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, abogó por algo que Austria "estrenó" el 15 de noviembre: el confinamiento para quienes no se hayan vacunado contra el Covid-19, iniciativa que terminaría aplicando el futuro gobierno de Scholz.

Spahn insistió en que los no vacunados "representan un riesgo para todo el sistema de salud ". "Si miras a las unidades de cuidados intensivos, si miras la tendencia de contagios, es mucho mayor entre quienes no se han vacunado", lamentó. Por eso planteó que las personas no vacunadas queden vetadas en "prácticamente todas las áreas".

Coronavirus: por qué los alemanes no se quieren vacunar pese a los casi 67.000 contagios diarios



Traslado de un paciente grave de un estado alemán a otro mediante el sistema "trébol" - EuropaPress

En Alemania está vigente el mecanismo "trébol", coordinado entre los gobiernos federal y estatal, para trasladar a enfermos graves de Covid-19 a las zonas actualmente menos afectadas en un móvil de cuidados intensivos de emergencia.

Este jueves, el Instituto Robert Koch (RKI) notificó 73.209 nuevos casos y 388 muertos, con lo que Alemania superó los 6 millones de infectados desde el inicio de la pandemia, y lamenta 102.178 decesos.

En los últimos días, Alemania redujo ligeramente los niveles de contagio en -la incidencia de positivos a siete días ronda los 440 por 100.000 habitantes-, pero las autoridades sanitarias descuentan que seguirá habiendo más de 6000 enfermos en terapia intensiva.