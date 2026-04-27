La CIA compartió un análisis sobre la pandemia porCOVID-19 que es impactante. Durante los análisis se descubrió que el virus que ocasionó una tragedia mundial salió de un laboratorio en China. Este no es un análisis de nueva información, sino que se trató de una investigación clasificada a pedido del Gobierno de Biden y el ex director de la CIA, William Burns. Fue el nuevo director elegido por el presidente Donald Trump, John Ratcliffe, quien desclasificó y publicó esta información el 25 de enero de 2025. El análisis sugiere en sus pruebas que el virus COVID-19 se originó en un laboratorio, pero la evaluación de la agencia parecería inconclusa o contradictoria. Muchas investigaciones sobre la pandemia de COVID-19 sugieren el inicio del virus en un laboratorio chino, como un error o un proyecto. Este nuevo documento de la CIA podría terminar con este debate. Pero, funcionarios de inteligencia sugieren que este debate podría no resolverse nunca debido a la falta de cooperación del Gobierno de China. “Tanto los escenarios de origen relacionados con la investigación como los de origen natural de la pandemia de COVID-19 siguen siendo plausibles”. Se analizó la propagación del virus, las propiedades científicas y las condiciones de trabajo de los laboratorios de virología en China. Las agencias de espionaje fueron fuertemente presionadas por los legisladores para que el misterio sobre el origen del Covid-19 sea revelado. Tom Cotton, senador republicano, habló sobre la investigación y expresó que “la teoría de la fuga de laboratorio es la explicación más plausible” y aseguró que “lo más importante es hacer que China pague por desatar una plaga en el mundo”.