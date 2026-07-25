Para ingresar a México, Argentina y Estados Unidos, el pasaporte, además de no estar vencido y encontrarse sin un deterioro físico más allá del esperado por el uso y el paso del tiempo, debe tener un periodo mínimo restante de vigencia.

Quienes tienden a viajar seguido saben de la importancia de mantener el pasaporte dentro de su periodo de vigencia y en buen estado, ya que es un documento fundamental a la hora de subir al avión o de ingresar al país de destino.

A menudo, dicho pasaporte debe presentarse junto con una visa de turista o la que corresponda de acuerdo a la naturaleza del viaje y a los países de origen y destino.

Para ingresar a México, Argentina y Estados Unidos, el pasaporte, además de no estar vencido y encontrarse sin un deterioro físico más allá del esperado por el uso y el paso del tiempo, debe tener un periodo mínimo restante de vigencia.

¿Cómo se debe presentar el pasaporte para viajar internacionalmente?

Más allá de los requisitos particulares de cada país, el pasaporte debe cumplir con una serie de condiciones básicas para evitar inconvenientes en el embarque o en los controles migratorios:

Debe estar vigente durante todo el viaje.

Tiene que encontrarse en buen estado , sin roturas, páginas faltantes, daños por agua o alteraciones.

Los datos personales y la fotografía deben ser claramente legibles .

Debe contar con páginas en blanco si el destino exige sellos de ingreso o visas.

Conviene verificar la vigencia mínima exigida por el país de destino, ya que algunos solicitan que el documento tenga al menos seis meses de validez restante.

Quienes tienden a viajar seguido saben de la importancia de mantener el pasaporte dentro de su periodo de vigencia Shutterstock

¿Qué solicitan México, Argentina y Estados Unidos para ingresar?

México exige que los viajeros presenten un pasaporte vigente. Según la nacionalidad, también puede ser necesaria una visa. Las autoridades migratorias pueden solicitar documentación adicional, como comprobantes de alojamiento, pasaje de salida o medios económicos.

Argentina, por su parte, requiere un pasaporte vigente para la mayoría de los extranjeros, aunque los ciudadanos de países del Mercosur y asociados pueden ingresar con su documento de identidad habilitado. Si corresponde por nacionalidad, también deberán presentar una visa.

Estados Unidos exige un pasaporte vigente y, según la nacionalidad del viajero, una visa válida o una autorización ESTA. Durante el control migratorio, los oficiales también pueden pedir documentación que respalde el motivo del viaje y la estadía.