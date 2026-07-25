Los aeropuertos no permitirán salir del país a quienes viajen a Dallas, Atlanta, Nueva York o Nueva Jersey y no hayan renovado el pasaporte.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen vigentes los controles para los viajeros que intenten ingresar al país con el pasaporte vencido, una situación que puede afectar a los colombianos desde antes de abordar su vuelo. En estos casos, las aerolíneas que operan en los aeropuertos de Colombia pueden negar el embarque si el pasajero no cumple con los requisitos de ingreso al destino.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y las autoridades migratorias exigen contar con un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones contempladas.

¿Qué ocurre si viaja desde Colombia hacia Dallas con el pasaporte vencido?

Si un viajero pretende salir desde un aeropuerto colombiano con destino a Dallas, deberá presentar la documentación de viaje exigida por las autoridades de Estados Unidos para ingresar al país.

En términos generales, los extranjeros necesitan un pasaporte válido y vigente, además de la visa o autorización correspondiente según su nacionalidad.

Por ese motivo, las aerolíneas pueden impedir el embarque desde Colombia cuando el pasajero no cuenta con un pasaporte vigente, ya que no cumpliría con los requisitos para ingresar a Estados Unidos. En caso de lograr viajar, las autoridades migratorias estadounidenses también pueden rechazar el ingreso.

Conocer estos requisitos puede evitar inconvenientes a los colombianos que deseen ingresar a EE.UU. (Fuente: Representación creada con IA)

Sin embargo, una visa estadounidense que continúa vigente puede utilizarse aunque se encuentre en un pasaporte vencido, siempre que el viajero presente además un nuevo pasaporte válido y cumpla con las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

Qué exige Atlanta para ingresar desde Colombia

Quienes viajen desde Colombia con destino a Atlanta, al igual que en el resto de Estados Unidos, los viajeros deben contar con un pasaporte válido y con los documentos migratorios correspondientes.

Las aerolíneas verifican antes del embarque que los pasajeros cumplan con los requisitos exigidos por el país de destino, por lo que pueden negar el abordaje desde un aeropuerto colombiano si la documentación presentada no es válida. Además, las autoridades migratorias estadounidenses pueden impedir el ingreso cuando no se cumplen las condiciones establecidas.

En el caso de una visa estadounidense válida ubicada en un pasaporte vencido, el viajero puede utilizarla junto con un nuevo pasaporte vigente, siempre que ambos documentos cumplan con las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

Nueva York y Nueva Jersey también exige documentación vigente

Los viajeros que salgan desde Colombia con destino a Nueva York o Nueva Jersey deberán presentar un pasaporte vigente y la documentación migratoria requerida para ingresar a Estados Unidos. Los aeropuertos colombianos, a través de las aerolíneas, verifican antes del embarque que el pasajero cumpla con los requisitos de entrada al país de destino. Si el pasaporte está vencido y no existe una excepción aplicable, el viajero no podrá abordar el vuelo, ya que no podrá ingresar legalmente a Estados Unidos.

En términos generales, los extranjeros deben contar con un pasaporte vigente, además de la visa o autorización de viaje correspondiente según su nacionalidad. Las aerolíneas pueden rechazar el embarque y las autoridades migratorias estadounidenses pueden impedir el ingreso cuando el pasajero no cumple con los requisitos de documentación.

No obstante, una visa estadounidense que continúa vigente puede utilizarse aunque se encuentre en un pasaporte vencido, siempre que el viajero presente también un nuevo pasaporte válido y cumpla con las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

Qué documentos suelen revisar las aerolíneas y autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: