Mantener el pasaporte mexicano vigente y en buen estado es indispensable para viajar al extranjero. Además de verificar que el documento no esté dañado, el Gobierno mexicano recomienda renovarlo antes de que expire, ya que muchos países exigen una vigencia mínima de seis meses para permitir el ingreso.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, para los mexicanos que viven en el extranjero, la renovación del pasaporte depende del año en que fue expedido y de las condiciones en las que se encuentre el documento. En algunos casos, las personas ya no podrán realizar una renovación y deberán iniciar el trámite como si fuera un pasaporte por primera vez.

Precios en dólares del pasaporte México Shutterstock

¿Qué pasaportes pueden renovarse y cuáles deberán tramitarse nuevamente?

La SRE informó que sí pueden renovarse los pasaportes que fueron expedidos en determinados años y que además se encuentren en buen estado. En cambio, quienes tengan documentos más antiguos deberán realizar el trámite de pasaporte por primera vez, aunque anteriormente ya hayan contado con uno.

De acuerdo con el comunicado, estos son los casos:

Sí puede renovarse un pasaporte expedido en México a partir de 1995, siempre que se encuentre en buen estado.

Sí puede renovarse un pasaporte expedido en un Consulado o Embajada de México a partir de 2006, siempre que haya sido emitido de forma regular, sin observaciones ni como documento de emergencia, y permanezca en buen estado.

No aplica la renovación para pasaportes expedidos en México en 1994 o antes.

No aplica la renovación para pasaportes emitidos en Consulados o Embajadas en 2005 o antes. En estos casos, la persona deberá realizar el trámite de pasaporte por primera vez.

Las autoridades también recomiendan no esperar a que el documento esté por vencer. Como medida preventiva, aconsejan iniciar el trámite cuando al pasaporte le resten entre ocho y nueve meses de vigencia o cuando las páginas destinadas a sellos y visas estén próximas a agotarse, ya que muchos países solicitan un mínimo de seis meses de vigencia para autorizar el ingreso.

Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Cómo renovar el pasaporte y cuánto cuesta?

Para renovar el pasaporte en una oficina consular en el extranjero, el interesado debe acudir personalmente con una cita confirmada, presentar el pasaporte vigente que será renovado y realizar el pago correspondiente. Durante la cita se revisan los documentos originales, se capturan los datos biométricos y la fotografía oficial del nuevo documento.

En el extranjero, las citas se realizan mediante el portal Mi Consulado.

Es obligatorio acudir personalmente a la cita.

No se aceptan documentos alterados, deteriorados o con signos de falsificación.

El nuevo pasaporte suele entregarse en un plazo aproximado de 4 a 8 semanas después de la cita.

En territorio nacional, la renovación también debe realizarse mediante el procedimiento oficial establecido por la SRE y con cita previa en las oficinas autorizadas.

Las tarifas del pasaporte para 2026 son de:

101 dólares por una vigencia de 3 años.

137 dólares por una vigencia de 6 años.

209 dólares por una vigencia de 10 años.

44 dólares para un pasaporte de emergencia con vigencia máxima de un año.

El pasaporte mexicano disminuye influencia y 4 nuevos países requerirán visa en 2026: averigua a dónde ya no podrás ir sin trámites (foto: archivo).

Las personas mayores de 60 años y quienes acrediten una discapacidad tienen un 50% de descuento en el trámite del pasaporte.

La SRE enfatiza que conservar el pasaporte vigente y en buen estado es responsabilidad de cada titular. Si el documento cumple con los años de expedición establecidos para la renovación, podrá realizarse el canje correspondiente; de lo contrario, será necesario iniciar el procedimiento de expedición de un nuevo pasaporte conforme a los requisitos vigentes.