Trámite del pasaporte mexicano a mitad de precio

El pasaporte mexicano es uno de los documentos más solicitados y renovados en el país, y muchas personas planean gestionarlo el próximo año. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer los requisitos y los costos estimados para realizar el trámite en 2026.

Ciertos grupos de la población podrán tramitar el documento con un descuento del 50%, lo que representa una oportunidad para regularizar documentos y preparar futuros viajes.

Trámite del pasaporte mexicano

A continuación, los detalles sobre precios, requisitos y el proceso para solicitarlo.

¿Cuánto costará el pasaporte en 2026?

Aunque la SRE aún no publicó las tarifas oficiales para el año próximo, los montos se calculan con base en la inflación y en lo establecido por la Ley Federal de Derechos. Tomando como referencia los costos vigentes en 2025, los precios aproximados para el pasaporte mexicano serían:

Pasaporte con vigencia de 3 años: alrededor de 1,735 pesos

Pasaporte con vigencia de 6 años: cerca de 2,355 pesos

Pasaporte con vigencia de 10 años: aproximadamente 4,125 pesos

¿Quiénes pueden tramitar el pasaporte con descuento?

Las autoridades mantienen un beneficio que reduce a la mitad el costo del pasaporte para grupos específicos de ciudadanos. El descuento aplica únicamente para:

Personas mayores de 60 años

Personas con discapacidad (con certificado médico o credencial del DIF)

Trabajadores agrícolas temporales que formen parte del programa laboral con Canadá

Con la rebaja del 50%, las tarifas quedarían aproximadas así:

Pasaporte de 3 años: 865 pesos

Pasaporte de 6 años: 1,175 pesos

Pasaporte de 10 años: 2,060 pesos

¿Qué documentos se necesitan para solicitar un pasaporte?

Para iniciar el trámite del pasaporte mexicano, se debe programar una cita a través del sitio web oficial del Gobierno o mediante el chatbot de WhatsApp en el número 55 8932 4827.

Una vez confirmada la cita, será necesario presentar original y copia de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento o Carta de Naturalización en buen estado

Identificación oficial vigente (INE, cédula profesional, título profesional o Cartilla Militar liberada)

Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada, impresa recientemente y verificada ante el Registro Civil

Comprobante de pago correspondiente

Confirmación de cita impresa enviada al correo electrónico

Con estos pasos y documentos, será posible avanzar con el trámite de la obtención o renovación del documento.