La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México proporciona información actualizada a los ciudadanos respecto a los requisitos necesarios para la obtención del pasaporte. Por otro lado, el organismo de Gobierno también detalla los casos en los que no se permitirá la renovación ni el trámite del documento durante el año 2025, por lo que se recomienda prestar especial atención a todas las circunstancias. Para aquellos viajeros que deseen iniciar el trámite del documento de manera virtual, es necesario seguir un procedimiento sencillo que incluye: Existe una manera a partir de la cual los solicitantes mexicanos tienen la posibilidad de iniciar el trámite del pasaporte sin la necesidad de asistir a las oficinas. De acuerdo con lo estipulado por la entidad gubernamental en el Artículo 46 del Reglamento de Pasaportes, los viajeros que deseen obtener el documento y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones, verán su solicitud rechazada. En los casos en que las autoridades detecten el uso de documentos falsificados (ya sean identificaciones, actas de nacimiento o cualquier otro tipo de documento oficial), se procederá al rechazo de la solicitud. Los hijos menores de edad cuyos padres se encuentren en medio de un conflicto legal no contarán con la autorización para tramitar el pasaporte ni para salir del país. Cualquier orden emitida por una autoridad competente que restrinja la salida del país del solicitante resultará en la suspensión del trámite del pasaporte. Aquellos individuos que intenten obtener el documento utilizando los datos personales de otra persona no podrán continuar con la solicitud del pasaporte. Además, podrían enfrentar consecuencias penales.