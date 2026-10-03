Se endurecieron los protocolos y la nueva orden restringe determinadas maniobras a agentes especialmente capacitados.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) modificó las reglas que deben seguir sus agentes durante las detenciones, luego de una serie de operativos que terminaron en persecuciones, personas heridas y muertes.

La nueva directiva limita las persecuciones vehiculares y establece que algunas maniobras solo podrán ser realizadas por oficiales que cuenten con capacitación específica, con el objetivo de reducir los riesgos durante los procedimientos migratorios.

El rol de ICE: ¿Cuál es su misión y qué no está autorizado a hacer?

La agencia, perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se encarga de investigar delitos federales y hacer cumplir las leyes migratorias dentro de Estados Unidos.

Dentro de esta agencia hay una división especial de Operaciones de Control y Deportación (ERO), que se ocupa de identificar, arrestar, detener y remover a personas sujetas a las leyes migratorias federales.

No obstante, estas facultades tienen límites. Los agentes deben actuar dentro de las atribuciones que les conceden las leyes y las políticas de la agencia.

Se endurecieron los protocolos y la nueva orden restringe determinadas maniobras a agentes especialmente capacitados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuál es la nueva orden para ICE?

ICE emitió una nueva guía interna para los agentes de ERO que prohíbe las persecuciones vehiculares y establece mayores requisitos para realizar detenciones de automóviles.

La nueva directiva establece que los oficiales de ERO no están autorizados a iniciar persecuciones de vehículos a alta velocidad.

Esto quiere decir que, si una persona huye, deberán registrar datos como la matrícula y las características del automóvil para continuar posteriormente con la investigación.

Para realizar determinadas paradas vehiculares, los agentes deberán cumplir condiciones como:

Haber recibido capacitación previa.

Contar con una cámara operativa.

Utilizar vehículos oficiales equipados con luces y sirenas visibles.

Además, algunas maniobras quedan reservadas exclusivamente para personal especialmente capacitado. Entre ellas aparecen técnicas para bloquear un vehículo e impedir que pueda escapar y el uso de dispositivos con púas destinados a desinflar sus neumáticos.

ICE emitió una nueva guía interna para los agentes de ERO que prohíbe las persecuciones vehiculares y establece mayores requisitos para realizar detenciones de automóviles. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué se decidió dar esta nueva orden a ICE?

La decisión llega tras una serie de incidentes ocurridos durante operativos vehiculares de ICE que terminaron incluso con conductores heridos. De acuerdo con los informes oficiales, al menos cuatro personas murieron y otras resultaron heridas.

Uno de los casos más recientes es el de Wilber Rafael Garces Perez, ocurrido el 20 de septiembre en Austin, Texas. De acuerdo con los fiscales federales, el hombre golpeó a un agente con el espejo lateral de su vehículo mientras intentaba escapar. Posteriormente, fue perseguido y recibió un disparo.

La nueva guía busca evitar que los intentos de arresto se transformen en persecuciones a alta velocidad y reducir la posibilidad de enfrentamientos peligrosos durante los controles vehiculares.

¿Qué relación tiene la nueva orden con las contrataciones masivas de ICE?

Esta medida aparece también en un contexto de cuestionamientos sobre el rápido crecimiento de la cantidad de agentes de ICE. En enero de 2026, la agencia informó que había contratado a 12.000 nuevos oficiales en menos de un año, luego de recibir una financiación de US$75.000 millones aprobada por el Congreso para ampliar sus operativos migratorios.

Una denuncia presentada por un exfuncionario de la propia agencia sostiene que, durante esta campaña de contrataciones, algunos nuevos empleados comenzaron a incorporarse sin haber completado previamente controles básicos de antecedentes.

De acuerdo con The Associated Press, el área de Recursos Humanos llegó a realizar ofertas laborales definitivas antes de que se completaran verificaciones preliminares como la toma de huellas digitales, la comprobación de identidad y los controles crediticios.

El denunciante sostuvo que esta situación implicaba una reducción inédita de los estándares de contratación y podía aumentar los riesgos internos para la agencia.