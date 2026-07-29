Colombia fortaleció su presencia naval con la incorporación del ARC 24 de Julio, un nuevo patrullero oceánico desarrollado íntegramente en el país que marca un avance para la Armada Nacional de Colombia.

La embarcación fue construida por el astillero estatal Cotecmar en Cartagena y se convirtió en el cuarto patrullero oceánico incorporado.

Su llegada permitirá ampliar las operaciones de vigilancia, seguridad marítima y control territorial en zonas estratégicas como el mar Caribe y el océano Pacífico.

El nuevo patrullero oceánico que fortalece la flota naval de Colombia

El ARC 24 de julio forma parte del programa de modernización de la Armada Nacional y representa un punto de inflexión por ser el primer patrullero oceánico diseñado y construido complemente en Colombia.

La embarcación fue entregada oficialmente en enero de 2026 y posteriormente bautizada el 27 de marzo del mismo año.

Su incorporación refleja el crecimiento de las capacidades de construcción naval del país y reduce la dependencia de proveedores extranjeros.

Con esta nueva plataforma, Colombia suma una herramienta estratégica para realizar misiones de vigilancia marítima, protección de recursos naturales, control de fronteras y apoyo a operaciones de seguridad en aguas nacionales.

ARC 24 de Julio: así es el nuevo patrullero oceánico de Colombia que fortalece su poder naval

Cómo es la tecnología avanzada que incorpora el ARC 24 de julio

El patrullero oceánico cuenta con sistemas modernos destinados a mejorar la detección, monitoreo y respuesta ante diferentes escenarios operativos.

Entre sus principales características se destacan los equipos de navegación avanzada, sensores de vigilancia y capacidades para permanecer periodos largos en alta mar.

Además, la embarcación fue concebida para adaptarse a diferentes tareas, desde operaciones de seguridad marítima hasta acciones de protección ambiental y asistencia en emergencias.

Una embarcación fabricada en Colombia que posiciona a su industria naval

La construcción del ARC 24 de Julio representa un logro para la industria naval de Colombia, ya que fue desarrollada completamente en los astilleros nacionales .

El proyecto consolida la experiencia de Cotecmar en el diseño y fabricación de buques militares y abre la puerta al desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al sector marítimo.

Con esta incorporación, la Armada Nacional busca mantener una presencia más efectiva en sus áreas de responsabilidad y fortalecer la capacidad estratégica de Colombia en los mares que rodean su territorio.