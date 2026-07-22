En respuesta a la creciente competencia geopolítica global y a la necesidad imperiosa de proyectar poder marítimo, la Marina Nacional Francesa y la Marina Real Británica han consolidado un ambicioso programa de fortalecimiento militar que abarcará toda la próxima década y se extenderá hasta mediados de siglo.

Esta estrategia abarca desde el despliegue de submarinos nucleares de vanguardia hasta buques de superficie digitales, apoyados por una inversión histórica en infraestructura naval y tecnología de defensa autónoma.

La marina de una potencia europea desarrolla submarinos y buques de guerra para la próxima década

Submarinos de la Clase Dreadnought

Los programas de ingeniería naval militar orientados a los submarinos de misiles balísticos nucleares (SSBN) representan la cúspide tecnológica para garantizar la disuasión estratégica continua.

En este ámbito, la Royal Navy británica está ejecutando el reemplazo de su icónica clase Vanguard por la nueva generación de submarinos de la clase Dreadnought.

Continuidad estratégica: El programa asegura la presencia constante en alta mar de submarinos sigilosos capaces de operar durante largos períodos sin ser detectados.

Equipamiento militar: Incorporan reactores de propulsión nuclear de última generación, sensores y sistemas de sonar avanzados, capacidades de contramedidas electrónicas y tubos diseñados específicamente para el lanzamiento de misiles estratégicos. Su arma principal seguirá siendo el misil balístico Trident II D5 .

Avances recientes: Se ha iniciado la construcción del cuarto y último submarino del programa en los astilleros de Barrow-in-Furness, garantizando que las cuatro unidades planificadas estén completamente en fase de fabricación. Asimismo, en la base naval de Clyde (Faslane) se puso en funcionamiento el complejo de simulación Trident Training Facility para adiestrar a las tripulaciones de 130 marineros por buque.

Submarinos de Ataque Nuclear: Clase Astute

Junto a los SSBN, el programa de submarinos de ataque nuclear (SSN) de la clase Astute, construidos por BAE Systems, se posiciona como el eje operativo para misiones de inteligencia, protección de la flota y ataque de alta precisión.

Gracias a sus reactores nucleares avanzados —capaces de generar su propio oxígeno y agua potable—, estas unidades cuentan con una autonomía logística prácticamente ilimitada. Destacan por un sigilo excepcional mediante recubrimientos anecoicos y sistemas de propulsión ultrasilenciosos. Su armamento incluye torpedos pesados Spearfish y misiles de crucero Tomahawk de largo alcance.

Con la reciente entrega e integración formal del sexto sumergible (HMS Agamemnon), el programa entra en su etapa final, restando únicamente una unidad para completar la flota planificada de siete submarinos de ataque.

Buques de superficie y transición a flotas híbridas

La modernización naval abarca también la renovación profunda de las unidades de superficie, priorizando plataformas digitales y highly automatizadas para ambas naciones:

Fuerza Naval Clase de buque Características principales Estado del programa Marina Real Británica Fragata Type 26 (Clase City) Especializadas en la guerra antisubmarina y escolta de portaaviones La primera unidad, HMS Glasgow, completó con éxito el encendido de sus motores diésel Marina Real Británica Sistema no tripulados / Drones Integración de plataformas autónomas de ataque y exploración (como el dron Type 91) Se canceló la fragata Type 32 para redirigir fondos a la tecnología autónoma Marina Nacional Francesa Fragata FDI (Defensa e Intervención) Fragatas medianas 100% digitales diseñadas por Naval Group con radar de panel plano Se ha confirmado el encargo formal de la quinta unidad para reforzar la flota

Infraestructura naval e inversión a largo plazo

Para sostener este reequipamiento, el Reino Unido ha puesto en marcha un plan de inversión de 26.000 millones de libras destinado a modernizar los astilleros e infraestructuras estratégicas en Devonport, Clyde y Portsmouth. Este proyecto busca asegurar que las bases navales estén adaptadas para dar soporte operativo y mantenimiento a la nueva flota nuclear y convencional durante las próximas décadas.

Con la baja progresiva de unidades veteranas (como las fragatas británicas Type 23) para concentrar recursos y personal en las plataformas recién encargadas, la estrategia marítima de las potencias europeas reafirma su enfoque en el sigilo, la automatización y la disuasión estratégica global.