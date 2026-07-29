La última semana de julio tendrá un cambio de escenario en gran parte de Argentina. Tras varios días con tiempo relativamente estable en la región central, un nuevo sistema frontal impulsará durante 48 horas tormentas, lluvias de hasta 50 mm y vientos fuertes .

Los pronósticos indican que el fenómeno comenzará afectando al noreste argentino y a sectores de la cordillera, aunque hacia el cierre de la semana el foco se desplazará hacia la Provincia de Buenos Aires.

Advierten por tormentas en el noreste de la Argentina y la cordillera

El transcurso de la semana estará marcado por precipitaciones persistentes sobre la cordillera, especialmente entre Neuquén y la zona central de los Andes, donde continuarán registrándose lluvias y nevadas de variada intensidad.

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Las provincias y regiones con mayores probabilidades de lluvias son:

Corrientes (acumulados de entre 30 y 50 milímetros).

Este de Entre Ríos (acumulados que localmente podrían ubicarse entre 30 y 50 milímetros).

Neuquén.

Río Negro.

Cordillera de los Andes.

Provincia de Buenos Aires (hacia el viernes).

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Alerta en Buenos Aires: confirman la llegada de un temporal de lluvias a partir del jueves

Entre el jueves y el viernes avanzará un nuevo frente frío desde la Patagonia hacia el centro del país, favoreciendo un aumento de la inestabilidad.

Como consecuencia, las probabilidades de lluvias aumentarán sobre la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde podrían registrarse precipitaciones de variada intensidad.

En este contexto, podrían generarse acumulados de 30 milímetros de lluvia. Se recomienda seguir la evolución del sistema en las próximas horas.