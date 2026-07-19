Oficial | El Gobierno destinará miles de millones en la mayor renovación naval en décadas con 37 buques de guerra y 4 submarinos S-80.

España ha iniciado uno de los procesos de renovación más significativos de su flota naval en varias décadas. Este plan, promovido por el Gobierno y llevado a cabo a través del Ministerio de Defensa, incluye la construcción de nuevos buques de guerra, submarinos S-80 y unidades de apoyo logístico, con el propósito de potenciar las capacidades operativas de la Armada española y adaptarlas a los nuevos escenarios estratégicos.

El programa abarca tanto la incorporación de nuevas unidades como la modernización de buques ya en operación. Según información de fuentes especializadas del sector de defensa, la inversión total se distribuye en diversos proyectos a medio y largo plazo, con plazos de entrega que se extienden hasta la próxima década.

El Gobierno invertirá miles de millones en la mayor renovación naval en décadas con 37 buques de guerra y 4 submarinos S-80 (foto: EFE / Marcial Guillén).

Submarinos que la Armada española incorporará

Uno de los pilares del plan es la edificación de cuatro submarinos de la serie S-80, diseñados por la entidad pública Navantia. Estas unidades representan un avance tecnológico notable en capacidades de sigilo, autonomía y sistemas de combate.

El primero de estos submarinos, el Isaac Peral, fue entregado a la Armada en noviembre de 2023 y actualmente se encuentra en fase operativa. El segundo, el S-82 Narciso Monturiol, fue botado en julio y su entrega está programada para 2026.

A este le seguirán el S-83 Cosme García, previsto para 2028 y el S-84 Mateo García de los Reyes, cuya incorporación se anticipa para 2030.

Con la adición de estos submarinos, la Armada busca fortalecer su capacidad de disuasión y vigilancia en un entorno que presenta crecientes exigencias en el ámbito marítimo y en asuntos de seguridad internacional.

El Gobierno invertirá miles de millones en la mayor renovación naval en décadas con 37 buques de guerra y 4 submarinos S-80 (foto: Navantia).

Avances en la construcción y modernización de buques de guerra

El plan de renovación no se limita a los submarinos. La Armada también avanza en la construcción de cinco fragatas F-110, diseñadas como plataformas multimisión con capacidades avanzadas en guerra antiaérea, antisubmarina y de superficie. La primera unidad está programada para 2028 y las restantes se entregarán de manera escalonada hasta 2032.

Paralelamente, las actuales fragatas F-100 serán sometidas a un proceso de modernización que permitirá extender su vida útil hasta finales de la década de 2040. Estas acciones buscan mantener un equilibrio operativo entre las nuevas incorporaciones y los buques que ya se encuentran en servicio.

A este conjunto se suman dos nuevos buques de acción marítima con capacidades antisubmarinas, lo que ampliará la flota actual de este tipo de unidades.

¿Cuánto cuesta invertir en buques de apoyo y logística?

En el ámbito del apoyo logístico, el Ministerio de Defensa ha autorizado la edificación de un nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate, que sustituirá al A-14 Patiño. Este proyecto, que se llevará a cabo en los astilleros de Navantia en Ferrol, cuenta con un presupuesto de 650 millones de euros y tiene como horizonte operativo el año 2030.

Asimismo, el plan abarca nuevos buques hidrográficos, la modernización de cazaminas mediante la actualización de sistemas de detección y mando, así como la incorporación de un buque de guerra electrónica, destinado a misiones de inteligencia y apoyo tecnológico.

Estas inversiones son parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, presentado por el Gobierno en abril y persiguen el objetivo de fortalecer tanto la capacidad militar como la industria naval española.

Con información de EFE