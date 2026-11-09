Inauguran un túnel de casi un kilómetro en un país de América Latina.

Un país de América Latina inauguró una megaobra de infraestructura que busca mejorar la circulación vehicular en una de sus rutas más importantes.

Sin embargo, la construcción tiene una particularidad que la distingue de cualquier otra en el mundo: durante los trabajos, los ingenieros debieron enfrentar condiciones geológicas extremas, debido a la presencia de aguas subterráneas a temperaturas inusualmente elevadas.

El desafío fue tan excepcional que la infraestructura terminó por obtener un reconocimiento internacional Guiness.

En dónde queda la megaobra de que obtuvo un récord Guinness

La infraestructura se encuentra en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, en la región de Puno, al sureste de Perú. Forma parte de la carretera IIRSA Sur, específicamente del tramo Puente Inambari-Azángaro, una vía estratégica para conectar diferentes localidades y facilitar el transporte de pasajeros y mercancías.

El proyecto cuenta con una extensión total de 1.024 metros , de los cuales 906 metros corresponden al túnel propiamente dicho. Los restantes se distribuyen entre los accesos de entrada y salida.

La construcción demandó una inversión cercana a los US$ 100 millones y estuvo a cargo de la concesionaria Intersur Concesiones S.A., bajo la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Uno de los principales objetivos de la intervención fue solucionar los problemas de circulación que afectaban a este sector de la ruta. La presencia de derrumbes y desprendimientos de rocas representaba un riesgo para los conductores y ocasionaba interrupciones en el tránsito.

Por qué el túnel de Perú obtuvo un récord Guinness mundial

La particularidad que convirtió a esta obra en una referencia internacional está relacionada con las condiciones geológicas del terreno.

Durante las excavaciones, los ingenieros encontraron aguas geotérmicas de temperaturas extremas, que representaron uno de los principales desafíos técnicos del proyecto.

Las mediciones permitieron identificar temperaturas de hasta 71,2 grados centígrados, una cifra que le permitió al túnel obtener un reconocimiento del Guinness World Records.

La certificación fue otorgada el 15 de diciembre de 2025, en la categoría que distingue al túnel vehicular que atraviesa aguas geotérmicas de mayor temperatura del mundo.

Para superar estas condiciones, los equipos técnicos implementaron soluciones de ingeniería para controlar las filtraciones de agua caliente y proteger tanto a los trabajadores como a la estructura.

Cómo es el túnel Ollachea y qué tecnología utiliza para mejorar el tránsito

Más allá de su particularidad geológica, el túnel incorpora algunos sistemas tecnológicos para garantizar la seguridad de los vehículos que circulan por su interior.

La infraestructura cuenta con iluminación LED, ventilación mecánica, cámaras de videovigilancia y dispositivos para detectar incendios y gases. También dispone de sistemas de megafonía, señalización de evacuación y un centro de monitoreo y control.

Estos equipamientos permiten supervisar las condiciones de circulación y responder ante eventuales emergencias.

Los trabajos se desarrollaron a aproximadamente 2.785 metros sobre el nivel del mar, en un entorno que exigió maquinaria especializada y procedimientos adaptados a las características del terreno.

La construcción comprendió distintas etapas, desde la excavación y el sostenimiento de la roca hasta la instalación de los sistemas electromecánicos, la pavimentación, el drenaje y los equipos de seguridad.

Cuántas personas se beneficiarán con la inauguración del túnel en Perú

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, la puesta en funcionamiento del Túnel Ollachea beneficiará a más de un millón de personas.

La obra permitirá mejorar la conectividad de las localidades de la región de Puno, reducir los riesgos asociados a los desprendimientos de rocas y facilitar el traslado de pasajeros y mercancías.

A su vez, complementa la Vía de Evitamiento Ollachea, que se encuentra operativa desde 2023, y fortalece un corredor estratégico para el desarrollo económico del sur peruano.

Más premios: el túnel Ollachea fue elegido como el mejor del mundo en los ITA Tunnelling Awards 2026

El reconocimiento internacional de la infraestructura peruana no terminó con su récord Guinness.

En noviembre de 2026, el Túnel Ollachea obtuvo el premio de oro en los ITA Tunnelling Awards 2026, donde fue elegido Proyecto del Año en la categoría de obras de túneles de hasta 100 millones de euros.

La ceremonia se realizó en Lisboa, Portugal, y fue organizada por la Asociación Internacional de Túneles y Espacio Subterráneo (ITA). El proyecto peruano fue el único representante de América Latina entre los finalistas de su categoría y se impuso frente a iniciativas de Filipinas y Portugal.

El galardón reconoció la calidad de la ingeniería aplicada y la capacidad técnica para desarrollar una infraestructura vial en condiciones geológicas especialmente complejas