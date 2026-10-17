Uruguay lidera en América Latina en las ventas de vehículos eléctricos con una cuota del 36% en los 12 meses a agosto de 2026, una cifra que duplica el promedio mundial.

Un informe de SEG Ingeniería, elaborado con datos de Ember, muestra que el promedio mundial se ubicó en 18%, mientras que Uruguay alcanzó el 36%, superando a mercados europeos como Malta (32%), Luxemburgo (31%), Francia (29%), Portugal (29%), Irlanda (28%), Suiza (26%) y Reino Unido (26%).

SEG a

Noruega encabeza el listado con una participación del 98%, seguida por Dinamarca (80%) y Nepal (75%). Más atrás aparecen Singapur (58%), Islandia (51%), Finlandia (48%), Vietnam (47%) y Países Bajos (45%), según el relevamiento de SEG Ingeniería.

También se encuentran por encima de Uruguay, Suecia, con el 41%; Bélgica, con el 38%; y China, con el mismo porcentaje.

De esta manera, Uruguay ocupa el 12º lugar entre los 20 países incluidos en el relevamiento y es el único representante de América en este trabajo.

El auge de los eléctricos

El avance de la movilidad eléctrica también se observa en los datos de ventas de setiembre difundidos por SEG Ingeniería en base a información de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).

En setiembre se vendieron 3.070 vehículos eléctricos a batería, equivalentes al 48% de las ventas de vehículos livianos nuevos, lo que los convirtió en la tecnología más vendida del mercado.

Vehículo eléctrico EMA

En segundo lugar quedaron los vehículos nafteros, con 2.205 unidades y una participación del 34%, mientras que los híbridos llegaron a 904 unidades, equivalentes al 14%, y los vehículos diésel alcanzaron 257 unidades, con el 4%.

Las ventas de eléctricos crecieron un 56% respecto de setiembre de 2025, aunque registraron una caída frente a agosto.

En setiembre de 2025 los vehículos eléctricos representaban el 27% de las ventas de automóviles, frente al 69% informado para el mismo segmento en setiembre de 2026, un incremento de 42 puntos porcentuales.