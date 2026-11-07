El expresidente paraguayo comparece en la sede de la Fiscalía General del Estado para prestar declaración indagatoria, asistido por su abogado defensor, Ricardo Preda.

La crisis de Ueno Bank sumó este sábado un nuevo capítulo judicial en Paraguay. El expresidente de Paraguay Santiago Peña cumplirá prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, mientras avanza el proceso judicial en su contra por el escándalo financiero de Ueno Bank, que derivó en su destitución. El juzgado que interviene en la causa consideró que existe riesgo de fuga del exmandatario.

Esto se da luego de que la Fiscalía lo imputara por presuntos hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio y pidiera su prisión preventiva, horas después de que el Senado lo destituyera mediante un juicio político.

La acusación había sido presentada por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, quienes investigan las circunstancias que rodearon la intervención y posterior cierre de Ueno Bank, además de las actuaciones de funcionarios y autoridades vinculadas con la entidad financiera.

Peña se presentó este sábado ante el Ministerio Público acompañado por su abogado, Ricardo Preda. Durante la comparecencia, se abstuvo de declarar, al igual que el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, también alcanzado por la investigación.

De qué acusan a Santiago Peña

La Fiscalía atribuye a Peña presuntos hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio. En el caso de Carvallo Spalding, la imputación también contempla producción de documentos públicos de contenido falso.

La investigación busca determinar las responsabilidades detrás de las decisiones adoptadas en torno a Ueno Bank y los vínculos entre las autoridades públicas y el grupo empresario relacionado con la entidad. El expediente judicial se abrió en paralelo a la crisis política que terminó con la salida de Peña de la Presidencia.

El presidente de Paraguay Santiago Peña presentó su renuncia este jueves, pero el Congreso insistió con el juicio político. Foto: EFE.

El pedido de prisión preventiva profundiza así la situación del exmandatario, que pasó de ejercer la Presidencia de Paraguay a enfrentar una causa penal y un pedido de privación de libertad en cuestión de horas.

Su abogado cuestionó la medida y sostuvo que no existen motivos para mantener a Peña en prisión preventiva. Preda afirmó que el expresidente colaborará con la investigación y recordó que ya se había presentado ante la Fiscalía.

Además, el defensor cuestionó el procedimiento utilizado para trasladarlo desde su domicilio. Según explicó, los agentes policiales acudieron a la vivienda sin una orden judicial, aunque Peña permitió voluntariamente el ingreso para que se constatara su presencia.

Peña fue destituido por el Congreso

La imputación llegó después de una jornada de fuerte tensión institucional. El Senado paraguayo destituyó a Peña este viernes con 44 votos a favor sobre 45 integrantes, mientras que el legislador restante estuvo ausente.

El proceso de juicio político había comenzado a raíz de la crisis generada por Ueno Bank y los cuestionamientos sobre el vínculo del entonces presidente con la entidad. Peña había anunciado previamente su renuncia al cargo, pero el Congreso continuó con el proceso de destitución.

El exmandatario había solicitado una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, pero el Senado rechazó el pedido y avanzó con la votación. Tras su destitución, Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay.

En paralelo, Peña fue trasladado durante la madrugada a una unidad militar luego de que manifestantes se concentraran frente a su domicilio y se produjeran enfrentamientos con la Policía. Finalmente, este sábado compareció ante los fiscales que llevan adelante la investigación.

La causa se desarrolla mientras las autoridades paraguayas intentan contener las consecuencias del cierre de Ueno Bank. Según informó el Banco Central, 1.196.000 clientes ya recibieron la devolución de sus fondos garantizados, por un monto cercano a 996.000 millones de guaraníes, equivalente a unos 160 millones de dólares.

El caso, que comenzó como una crisis financiera, derivó así en una crisis política y ahora en una causa penal contra el expresidente, con la Fiscalía buscando que la Justicia defina la situación procesal de Peña y evalúe su pedido de prisión preventiva.