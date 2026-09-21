Descubren en la Luna el mayor cráter reciente del sistema solar: se formó por el impacto de un objeto del tamaño de un edificio. Fuente: Shutterstock

La NASA identificó en la Luna el mayor cráter recién formado conocido hasta ahora en el sistema solar. El impacto ocurrió en 2024 y fue provocado por un cometa o asteroide cuyo tamaño se estima equivalente al de un edificio de entre tres y seis pisos.

El cráter, denominado McGetchin en honor al científico lunar Tom McGetchin, mide 222 metros de diámetro y unos 43 metros de profundidad. El hallazgo fue realizado por casualidad durante una revisión de imágenes obtenidas por el Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) y posteriormente fue estudiado con distintos instrumentos de la misión.

Así es el enorme cráter lunar formado tras el impacto de 2024

Las dimensiones de McGetchin equivalen aproximadamente a la longitud de dos campos de fútbol y permiten dimensionar la magnitud del impacto: su profundidad es suficiente para apilar verticalmente tres autobuses escolares.

El descubrimiento se produjo el 24 de octubre de 2025, cuando Robert Wagner, especialista en procesamiento de imágenes de Intuitive Machines, revisaba datos del LRO y detectó un punto especialmente brillante rodeado por un halo oscuro en un mapa de la Luna.

El patrón llamó su atención porque indicaba que el material de la superficie había sido desplazado. Tras comparar imágenes tomadas antes y después, Wagner determinó que se trataba de un cráter que no estaba presente anteriormente.

Los investigadores establecieron que McGetchin se formó en algún momento entre el 11 de abril y el 22 de mayo de 2024. Según sus estimaciones, un impacto de estas características ocurre en la Luna aproximadamente una vez cada siglo o incluso con menor frecuencia.

La NASA identificó en la Luna el mayor cráter recién formado. El impacto ocurrió en 2024 y fue provocado por un cometa o asteroide. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las imágenes del LRO permitieron medir con precisión las consecuencias del impacto

Después de identificar el cráter, los científicos utilizaron la cámara de ángulo estrecho del LRO, capaz de obtener imágenes con una resolución de unos 90 centímetros por píxel. Estas observaciones permitieron determinar con mayor precisión sus dimensiones, su forma y los efectos que el impacto produjo sobre el terreno.

Pero las consecuencias del choque van mucho más allá de los límites visibles de McGetchin. Observaciones posteriores realizadas con el instrumento térmico Diviner del LRO detectaron una alteración en un área de unos 6,4 kilómetros alrededor del cráter.

Durante la noche, esa zona presenta temperaturas unos 9 grados Celsius inferiores a las de su entorno. Los científicos atribuyen este enfriamiento a que el impacto removió y esponjó el regolito lunar, reduciendo su densidad y haciendo que retenga menos calor. De esta manera, el estudio demuestra que un impacto puede modificar las propiedades de la superficie lunar a una distancia considerable del cráter que produce.

La NASA descubre en la Luna el mayor cráter recién formado del sistema solar. (Fuente: Shutterstock).

El LRO ya ha identificado más de 1000 nuevos cráteres en la Luna

El Lunar Reconnaissance Orbiter lleva más de 17 años orbitando la Luna y durante su misión ha identificado al menos 1000 nuevos cráteres, además de unas 100.000 modificaciones de la superficie asociadas a impactos y al material expulsado por estos.

El nuevo hallazgo se produce mientras la NASA desarrolla planes para mantener una presencia humana sostenida en la Luna y ampliar las actividades científicas y comerciales en su superficie. En este contexto, conocer cómo los impactos transforman el terreno puede resultar relevante para futuras operaciones lunares. El estudio sobre el cráter McGetchin fue publicado esta semana en la revista Science Advances.