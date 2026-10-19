Argo Solutions mueve cerca de u$s 1.96 millones en reservas y procesa alrededor de 6 millones de emisiones aéreas y hoteleras al año

En esta noticia Tecnología para la gestión de viajes corporativos

Argo Solutions mueve cerca de u$s 1.96 millones en reservas y procesa alrededor de 6 millones de emisiones aéreas y hoteleras al año, en una operación que abarca más de 15 países y atiende a más de 4,500 empresas, informó la compañía, que cumple 20 años en el mercado y busca fortalecer su presencia en América Latina.

La plataforma de gestión corporativa también administra cerca de u$s 98 millones en gastos empresariales anuales y registra alrededor de 400,000 reservas al año en América Latina, cifras que reflejan el volumen de operaciones que concentra su tecnología en la región.

De acuerdo con la empresa, algunas de las organizaciones que utilizan sus servicios realizan más de 100,000 transacciones anuales a través de la plataforma, que permite gestionar distintas políticas corporativas y flujos de trabajo.

La solución integra en un mismo sistema las reservas de viajes, los gastos y los reembolsos, con el objetivo de ofrecer a las compañías mayor control sobre sus operaciones y visibilidad sobre los recursos destinados a viajes de negocios.

Tecnología para la gestión de viajes corporativos

En Brasil, Argo Solutions tiene presencia en cerca de 80% de las principales empresas de gestión de viajes corporativos (TMC, por sus siglas en inglés), con una plataforma que conecta a las organizaciones con las agencias especializadas en este segmento.

La integración de reservas y gastos permite centralizar procesos que, de otra manera, podrían administrarse mediante diferentes sistemas, lo que dificulta el seguimiento de las operaciones y el cumplimiento de las políticas internas de las empresas.

Aline Bueno, CEO de Argo Solutions, afirmó que el crecimiento de la operación durante sus dos décadas en el mercado responde a la necesidad de las organizaciones de gestionar mayores volúmenes de información y transacciones.

“A lo largo de 20 años, construimos una operación capaz de acompañar a organizaciones con perfiles, volúmenes y niveles de complejidad variados”, señaló.

La directiva agregó que la tecnología y la integración de datos han adquirido un papel estratégico en la administración empresarial, más allá de funcionar como herramientas complementarias.

“Nuestro papel es transformar toda esa complejidad en una experiencia más simple, conectada y eficiente”, sostuvo Bueno.

Con esta escala operativa, la compañía busca consolidar su participación en América Latina mediante una plataforma que concentra procesos de viajes y gastos corporativos, en un mercado donde las empresas requieren mayor control sobre sus recursos y sus operaciones.