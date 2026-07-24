Hace más de 50 años lanzaron dos millones de neumáticos al océano: era una buena idea hasta que algo salió mal.

Las iniciativas destinadas a proteger el ambiente suelen surgir con el objetivo de recuperar ecosistemas y reducir el impacto de la actividad humana. Sin embargo, algunas decisiones que en su momento parecían innovadoras terminaron provocando consecuencias muy diferentes a las esperadas. Ese fue el caso de un experimento realizado en Estados Unidos durante la década de 1970.

El proyecto buscaba construir un enorme arrecife artificial utilizando millones de neumáticos desechados en el fondo del mar. La propuesta fue presentada como una solución para ampliar el hábitat de numerosas especies marinas y recibió el respaldo de las autoridades. Más de medio siglo después, el plan continúa siendo un ejemplo de cómo una iniciativa ambiental puede derivar en un serio problema para los océanos.

Cómo nació el proyecto que terminó siendo un fracaso ambiental

La experiencia, conocida como Arrecife Osborne, se desarrolló frente a la costa de Fort Lauderdale, en el estado de Florida. La idea consistía en aprovechar cerca de dos millones de neumáticos para extender un arrecife de hormigón ya existente, con la expectativa de que los corales crecieran sobre la superficie del caucho y dieran origen a un nuevo ecosistema marino.

Los neumáticos nunca se rellenaron con hormigón, por lo que conservaron aire y agua en su interior (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA). ChatGPT

Para llevar adelante la obra, los neumáticos fueron agrupados en pequeños conjuntos y unidos mediante bandas de nailon y piezas de acero galvanizado. Sin embargo, nunca se rellenaron con hormigón, por lo que conservaron aire y agua en su interior, una característica que terminó influyendo en el fracaso de la estructura.

Por qué los neumáticos terminaron dañando el fondo del mar

Con el paso de los años, el ambiente marino deterioró los materiales utilizados para mantener unidos los bloques. La corrosión del acero y el desgaste de las bandas provocados por el movimiento permanente de las olas hicieron que la estructura se desarmara y que cientos de miles de neumáticos quedaran dispersos por el lecho marino.

Lejos de favorecer el desarrollo de nuevas especies, los neumáticos comenzaron a impactar sobre los arrecifes naturales y alteraron distintos hábitats submarinos. En 2026, las tareas de recuperación todavía continúan y, según estimaciones de la organización 4ocean, más de 500.000 neumáticos siguen en el fondo del océano. Para retirarlos, los equipos emplean drones submarinos y sistemas de mapeo aéreo que permiten localizar con mayor precisión cada uno de los restos distribuidos en la zona.