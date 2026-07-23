Durante más de 400 años, el océano ocultó uno de los mayores tesoros perdidos de la época colonial. Aunque el lugar donde se hundió el legendario galeón español era conocido desde hace décadas, una reciente expedición volvió a demostrar que el fondo del mar todavía guarda valiosos secretos.

El descubrimiento se produjo frente a las costas de Cayo Hueso (Key West), en Florida, donde un equipo de cazadores de tesoros recuperó una pieza que no aparecía desde finales del siglo pasado. El hallazgo renovó las expectativas sobre la existencia de nuevas riquezas en uno de los naufragios más famosos de la historia.

Hallan un lingote de plata en el sitio donde se hundió el galeón español Nuestra Señora de Atocha

La organización Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions, anunció el hallazgo de un lingote de plata de más de 10 kilogramos en el lugar donde descansar los restos del Nuestra Señora de Atocha, el galeón español que naufragó en 1622.

Se trata del primer objeto recuperado en ese sitio desde 1999 y, según los responsables de la expedición, representa uno de los descubrimientos más importantes realizados allí en las últimas décadas.

(Fuente: EFE / Fotografía cedida por la organización Mel Fisher's Shipwreck Expeditions) Fuente: Mel Fishers Shipwreck Expeditions Mel Fishers Shipwreck Expeditions

La agrupación, reconocida por haber localizado en 1985 el tesoro principal del Atocha, aseguró que este hallazgo confirma que todavía podrían permanecer importantes riquezas ocultas bajo el lecho marino.

Por qué este tesoro hallado frente a Estados Unidos es tan importante

Los responsables de la expedición señalaron que el lingote recuperado tiene un valor que trasciende lo económico, ya que constituye una prueba material de uno de los naufragios más emblemáticos de la navegación española.

“Esta recuperación representa mucho más que un simple artefacto. Es una conexión tangible con uno de los naufragios más famosos de la historia y un recordatorio de que la búsqueda que Mel Fisher comenzó hace más de medio siglo continúa hoy en día”, expresaron desde la organización.

Además, los exploradores consideran que la zona todavía podría albergar otros objetos de gran valor histórico, por lo que las tareas de búsqueda continuarán en los próximos meses.

El naufragio del galeón Nuestra Señora de Atocha aún esconde un enorme tesoro

El naufragio del galeón de Nuestra Señora de Atocha es uno de los más llamativos para los cazadores de tesoros, pues volvía de América a España con 24 toneladas de plata repartidas en 1.038 lingotes, 582 lingotes de cobre y 125 barras y discos de oro , según el Museo Marítimo de Mel Fisher en Cayo Hueso.

El buque, que se hundió con 265 personas a bordo y dejó solo cinco supervivientes, también transportaba:

350 cofres de añil.

525 fardos de tabaco.

20 cañones de bronce.

Más de 500 kilos de vajilla de plata labrada.

El cazador de tesoros Mel Fisher, fallecido en 1998, comenzó en 1969 la búsqueda de las riquezas del galeón.

(Fuente: EFE / Fotografía cedida por la organización Mel Fisher's Shipwreck Expeditions) EFE

Los expertos creen que todavía quedan monedas, joyas y lingotes bajo el mar

La búsqueda la continúan ahora el capitán Drake Nicholas y el buzo principal Blake Baker, quienes creen que en el área donde se recuperó el último lingote de plata la tripulación identificó “varios objetivos prometedores adicionales”, incluyendo otro galeón hundido, el Santa Margarita.

“Los registros históricos indican que aún permanecen tesoros significativos en los lugares de los naufragios del Atocha y el Santa Margarita, incluyendo miles de monedas de plata, cientos de lingotes de plata, artefactos de oro, joyas y esmeraldas procedentes de las legendarias minas de Muzo en Colombia”, dijo el equipo.

Con información de EFE