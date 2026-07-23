Durante años, científicos buscaron frenar el avance del desierto del Sahara con una estrategia conocida: plantar árboles para recuperar los suelos degradados. Sin embargo, las duras condiciones del ambiente hicieron que muchos de esos proyectos no lograran prosperar.

La falta de agua, las temperaturas extremas y la erosión provocada por el viento impedían que las nuevas plantas sobrevivieran durante mucho tiempo. Pero un experimento diferente cambió la forma de pensar la recuperación de ecosistemas áridos: en lugar de recurrir a grandes obras o tecnología, los investigadores apostaron por liberar 500 tortugas capaces de transformar el terreno.

Cinco años después, la zona mostró señales inesperadas de recuperación.

500 tortugas hicieron lo que los árboles no pudieron: el experimento que empezó a recuperar una zona del Sahara

Las tortugas que hicieron lo que los árboles no pudieron en una zona del Sahara

La protagonista del experimento fue la Centrochelys Sulcata, una de las tortugas terrestres más grandes del mundo y una especie adaptada a sobrevivir en ambientes extremadamente secos.

A diferencia de otros animales del desierto, estas tortugas tienen una característica clave: excavan enormes refugios bajo la tierra para protegerse del calor durante el día y de las bajas temperaturas durante la noche. Algunas de sus madrigueras pueden alcanzar varios metros de profundidad.

Ese comportamiento natural produjo un efecto inesperado en el suelo. Al abrir túneles, las tortugas rompieron las capas endurecidas de la superficie y permitieron que el agua de lluvia penetrara más profundamente, reduciendo la evaporación rápida y aumentando la capacidad del terreno para conservar humedad.

Con el paso del tiempo, esas pequeñas modificaciones comenzaron a generar condiciones favorables para que otras formas de vida pudieran desarrollarse.

La tortuga considerada una “ingeniera del ecosistema” que transformó la arena

En ecología existen especies conocidas como ingenieras del ecosistema: animales capaces de modificar físicamente su entorno y generar beneficios para otras especies.

La tortuga sulcata pertenece a ese grupo porque sus excavaciones funcionan como pequeñas infraestructuras naturales. Sus túneles acumulan humedad, protegen semillas y crean refugios donde pueden instalarse insectos, aves y pequeños organismos.

Lo que una persona debería hacer mediante costosos trabajos de perforación y sistemas artificiales de retención de agua, estos animales lo realizan de manera constante como parte de su comportamiento natural.

El experimento demostró que la recuperación ambiental no siempre depende de intervenir más sobre la naturaleza, sino de recuperar procesos que ya existen dentro de los ecosistemas.

Una solución contra la desertificación basada en la naturaleza: el experimento demostró que algunas especies pueden cumplir un rol clave en la recuperación de ecosistemas extremos. IA

Cinco años después, el desierto comenzó a mostrar zonas verdes donde antes solo había arena

El cambio no ocurrió de un día para otro. Durante los primeros años, la transformación fue lenta y difícil de percibir. Pero con el tiempo comenzaron a aparecer señales claras de recuperación.

Los registros del terreno mostraron:

Sectores con mayor presencia de vegetación en áreas anteriormente degradadas.

Semillas que lograron germinar gracias a la humedad acumulada bajo la superficie.

Nuevos espacios utilizados por insectos y aves, favoreciendo la recuperación de la cadena alimentaria .

El experimento evidenció que incluso los ambientes más extremos pueden recuperar parte de su biodiversidad cuando se activan los mecanismos naturales adecuados.

El caso de las 500 tortugas abrió una nueva discusión sobre cómo combatir la desertificación: en algunos lugares, la solución podría no estar en construir más, sino en permitir que ciertas especies vuelvan a cumplir el papel que tuvieron durante miles de años en el equilibrio del planeta.