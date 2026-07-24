Durante décadas, las ideas de Nikola Tesla fueron consideradas demasiado adelantadas para su época. Sin embargo, una entrevista publicada en 1926 reveló que el inventor ya imaginaba un futuro en el que las personas podrían comunicarse de manera instantánea, verse a distancia y acceder a información desde un pequeño dispositivo portátil.

A los 68 años, habló con la revista Collier’s sobre el futuro de la tecnología inalámbrica y describió un escenario que hoy recuerda inevitablemente al funcionamiento de los teléfonos celulares.

Su visión incluía una red global de comunicación, sin cables y sin límites geográficos, donde cada persona tendría acceso a una herramienta capaz de conectar el mundo entero.

La frase de Nikola Tesla que anticipó los celulares: “el mundo entero en el bolsillo”

En la entrevista publicada el 30 de enero de 1926, Nikola Tesla explicó que el desarrollo de la tecnología inalámbrica permitiría crear una especie de “cerebro mundial” conectado.

Para el inventor, la distancia dejaría de ser una barrera y las personas podrían intercambiar información de forma inmediata desde cualquier lugar del planeta.

Imaginó un dispositivo pequeño y práctico, muy diferente a los enormes teléfonos y sistemas de comunicación de su época. Según su visión, ese aparato podría llevarse en el bolsillo de una prenda y permitiría acceder a una red global de comunicación .

La idea sorprendió porque en los años 20 la telefonía todavía dependía principalmente de instalaciones fijas y la transmisión de imágenes a distancia parecía pertenecer más a la ciencia ficción que a la realidad.

Nikola Tesla anticipó en 1926 una tecnología similar al smartphone: un dispositivo inalámbrico en el bolsillo para comunicarse con cualquier persona del mundo.

Tesla imaginó videollamadas, transmisiones en vivo y una humanidad conectada antes de que existieran

Una de las partes más sorprendentes de aquella predicción fue su descripción de una tecnología capaz de combinar imagen y sonido. Nikola Tesla aseguró que, gracias a los avances en televisión y comunicación inalámbrica, dos personas podrían verse y escucharse aunque estuvieran separadas por miles de kilómetros.

Ese concepto se parece a las videollamadas actuales, una herramienta cotidiana en celulares y computadoras, pero completamente revolucionaria para una sociedad que todavía no contaba con televisores comerciales masivos ni redes sociales.

Además, el inventor anticipó que las personas podrían presenciar acontecimientos a distancia en tiempo real, algo que hoy ocurre mediante transmisiones en vivo, redes sociales y plataformas digitales.

Por qué la predicción de Nikola Tesla sobre el smartphone volvió a sorprender casi 100 años después

Con la llegada de los teléfonos inteligentes, la entrevista de Nikola Tesla volvió a circular como uno de los ejemplos más llamativos de visión tecnológica.

La coincidencia entre sus palabras y algunas características del smartphone actual llamó la atención de investigadores y aficionados a la historia de la innovación.

El inventor había planteado tres elementos que hoy forman parte de la vida diaria: comunicación instantánea sin importar la distancia, transmisión de imagen y sonido en tiempo real, y un dispositivo portátil capaz de concentrar múltiples funciones.

Aunque no describió exactamente el celular moderno ni todas sus aplicaciones actuales, su idea de un aparato pequeño que conectara a las personas con el resto del mundo se convirtió en una de sus predicciones más recordadas.

Casi cien años después, aquella visión dejó de parecer imposible y pasó a formar parte de la tecnología cotidiana.