El Estado de México pondrá en marcha un nuevo sistema de transporte público para incorporar una modalidad nunca antes vista. Los pasajeros podrán viajar gratis a cambio de entregar botellas de plástico, latas y otros envases para su futuro reciclaje.

La iniciativa presentada en el ámbito legislativo propone la instalación de máquinas automatizadas para que la entrega de materiales se transforme en créditos para los viajes.

Cómo es la iniciativa sustentable para viajar gratis en transporte público

La iniciativa sustentable b usca fomentar el reciclaje al mismo tiempo que se ofrece una alternativa para viajar sin pagar . La propuesta fue presentada en el Congreso del Estado de México y plantea instalar máquinas recicladoras en estaciones del Mexibús y Mexicable.

Los usuarios depositarían envases de plástico, vidrio o aluminio y el sistema acreditará el saldo directamente en las tarjetas para su posterior uso. La Secretaría de Movilidad y la Secretaría del Medio Ambiente deberán trabajar juntas para administrar el programa, recolectar materiales y garantizar el funcionamiento.

El proyecto responde a una problemática ambiental urgente, ya que el Estado de México genera cerca de 16 mil toneladas de residuos diarias, lo que representa el 14% de la basura generada en todo el país. Del total, menos del 11% se recicla o recibe un tratamiento adecuado.

Antecedentes históricos de esta iniciativa

Este esquema de transporte público gratuito y reciclaje ya se implementó en otras partes del mundo como en Medellín. A través de su programa Recarga Verde, permite intercambiar botellas plásticas por saldo en las tarjetas de transporte.

Durante su primer año de operación, el sistema logró recuperar más de un millón de envases, lo que ayudó a evitar la emisión de más de 75 toneladas de dióxido de carbono.