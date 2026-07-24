Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 80 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano emitió un aviso climático a todos los habitantes del país por la llegada de un diluvio que podría extenderse por hasta 72 horas en distintos estados de la República.

Según confirmó el organismo, se espera que durante el transcurso de las próximas jornadas se combinen una serie de fenómenos que podrían ocasionar fuertes lluvias, tormentas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se aconseja tomar nota de todas las advertencias emitidas por el Gobierno Nacional.

Se aproxima el diluvio del siglo: hay alerta por lluvias intensas en todos estos estados

Entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio , se combinarán distintos sistemas meteorológicos, como vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el monzón mexicano, lo que provocará lluvias puntuales fuertes e intensas en distintos estados del país.

El pronóstico de precipitación total acumulada que regirá hasta el 26 de julio. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

Particularmente para el día domingo, se espera que una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, una vaguada en niveles medios y la onda tropical (núm. 21), originen la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano.

En este contexto, la alerta por el “diluvio del siglo” que podría traer acumulados de hasta 150 mm de agua por día, rige para los siguientes estados:

Sinaloa

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Durango

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Baja California Sur

Campeche

Las alertas rigen también por vientos fuertes, en el Golfo de California y Sonora, donde las rachas podrían extenderse hasta los 70 km/h.

¿Cuáles son las advertencias que emitió el SMN para el último fin de semana de julio?

El pronóstico del tiempo que difunde el SMN de México a toda la población, está acompañado de algunas advertencias ante la posibilidad de que los fenómenos puedan escalar en intensidad y se produzcan estragos.

Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.