Nueva York dio el puntapié inicial para uno de los proyectos de infraestructura y transporte más ambiciosos de las últimas décadas. Se trata del Interborough Express (IBX), una nueva línea ferroviaria pensada para revolucionar la movilidad de millones de personas al conectar de forma directa dos de los distritos más poblados de la ciudad sin tener que cruzar por Manhattan.

La obra promete transformar la rutina diaria de miles de trabajadores y residentes, recortando drásticamente los tiempos de traslado en una de las metrópolis más transitadas del mundo.

Cómo será el nuevo tren que cambiará la movilidad en Nueva York

El Interborough Express utilizará un corredor ferroviario existente de aproximadamente 22,5 kilómetros (14 millas) y sumará 19 estaciones estratégicas distribuidas entre Brooklyn y Queens.

El mayor atractivo del proyecto radica en la velocidad y la eficiencia:

Tiempo récord: el trayecto completo entre ambos distritos se realizará en tan solo 32 minutos.

Menos transbordos: hoy en día, realizar este mismo recorrido obliga a miles de pasajeros a ingresar a Manhattan para luego volver a salir, generando demoras de más de un hora.

Conexiones clave: así se integrará al transporte neoyorquino

Según informó la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), el IBX actuará como una gran “columna vertebral” periférica que conectará de manera fluida con gran parte de la red existente.

Las posibles estaciones de tren.

El nuevo recorrido ofrecerá transbordo directo con:

17 líneas de subte (Metro de Nueva York).

Más de 50 líneas de colectivos.

La red de trenes de cercanías del Long Island Rail Road (LIRR).

Se calcula que más de 160.000 pasajeros utilizarán esta línea cada día hábil, lo que aliviará el tráfico terrestre y descongestionará el saturado sistema de subtes del centro urbano.

Cuándo estará listo el Interborough Express

El proyecto avanza a paso firme pero se encuentra en una fase crucial. Durante este año continúan los estudios técnicos, la evaluación ambiental y los procesos de participación ciudadana para terminar de ajustar el trazado final y la ubicación exacta de las estaciones.

Si bien las autoridades aún no confirmaron una fecha oficial de inauguración, se prevé que las obras de construcción avancen progresivamente en los próximos años, con la meta de que el servicio comience a operar durante la década de 2030.