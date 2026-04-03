Este sábado 4 de abril, Chile realizará el cambio oficial al horario de invierno, un ajuste que cobra especial relevancia por coincidir con un fin de semana largo en la región y el movimiento turístico entre países vecinos. La modificación implica que, a las 23:59 del sábado, los relojes deberán atrasarse una hora en el territorio continental, pasando nuevamente a las 23:00 y adoptando el huso horario GMT-4. De esta manera, el país ganará una hora de descanso, aunque las tardes comenzarán a oscurecerse más temprano. El ajuste rige para la mayor parte del país, aunque con algunas excepciones. En el Chile continental, la medida se aplica en todas las regiones salvo Región de Magallanes y Región de Aysén, que mantienen un huso horario distinto durante todo el año. En tanto, en los territorios insulares como Rapa Nui y Salas y Gómez, el cambio se realiza el mismo sábado pero a las 22:00 hora local. El cambio de hora puede generar confusión, especialmente en un contexto de feriado largo donde muchas personas tienen vuelos, traslados o reservas con horarios preestablecidos. Las conexiones ajustadas o los itinerarios internacionales pueden verse afectados si no se contempla la modificación. Por eso, especialistas recomiendan revisar con anticipación los horarios actualizados de vuelos, buses y alojamientos, y confirmar si están expresados en el horario antiguo o el nuevo. En la mayoría de los casos, los dispositivos electrónicos como celulares y computadoras actualizan la hora automáticamente. Sin embargo, se aconseja verificar que estén configurados correctamente en el huso GMT-4 para evitar errores. Este cambio marca el inicio del horario de invierno en Chile, establecido por normativa oficial, y busca optimizar el uso de la luz natural durante las mañanas.