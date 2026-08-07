La intención de facilitar sus salidas de pesca terminó convirtiéndose en un caso de grave.

Un hombre de 74 años fue condenado a pagar una multa de 145.000 dólares tras construir de manera ilegal un camino privado de casi dos kilómetros dentro de un parque nacional protegido en Australia.

Las autoridades determinaron que la obra destruyó miles de metros cuadrados de humedales y manglares, alteró el curso natural del agua y provocó daños en un ecosistema considerado de importancia internacional.

Además de la sanción económica, el responsable deberá asumir los costos de la restauración ambiental del área afectada.

Un camino privado atravesó un humedal protegido y causó un grave daño ambiental

Durante aproximadamente seis meses, el hombre utilizó maquinaria pesada para abrir un camino que conectara su propiedad con una zona apta para navegar y pescar sin tener que trasladar su embarcación hasta una rampa pública.

Para concretar la obra rellenó sectores del humedal con tierra, piedras, restos de hormigón, ladrillos, tuberías y otros materiales de descarte. También construyó rampas para botes y terraplenes sobre cursos de agua, modificando el funcionamiento natural del ecosistema.

Las investigaciones concluyeron que estas intervenciones destruyeron más de 19.000 metros cuadrados de humedales, provocaron la tala de numerosos manglares protegidos y afectaron el flujo de las mareas en los arroyos Alligator Creek y Crocodile Creek.

Construyó un camino ilegal para ir a pescar y terminó con una multa de USD 145.000 por destruir un humedal protegido Fuente: Shutterstock Ryzhkov Oleksandr

Ignoró todas las advertencias y continuó con la construcción

Según las autoridades ambientales australianas, el propietario recibió múltiples notificaciones para detener inmediatamente las obras, ya que se desarrollaban dentro del Parque Nacional Bowling Green Bay, un área protegida incluida en la lista de humedales de importancia internacional del Convenio Ramsar.

Pese a las advertencias, el hombre continuó con los trabajos hasta completar buena parte del acceso privado, lo que agravó considerablemente el impacto ambiental y derivó en acciones judiciales.

La investigación también determinó que hubo extracción ilegal de tierra dentro del parque y construcción de infraestructura sin ningún tipo de autorización.

La Justicia impuso una multa millonaria y ordenó restaurar todo el ecosistema

Como consecuencia de los daños ocasionados, las autoridades le aplicaron una multa de 145.000 dólares y una orden judicial que lo obliga a financiar y ejecutar la recuperación integral del área afectada.

El plan de restauración deberá contemplar la eliminación de las estructuras construidas ilegalmente, la recuperación de los humedales y la restauración de la vegetación nativa para intentar devolver las condiciones ambientales previas al daño.

El caso fue señalado por organismos ambientales como un ejemplo de las fuertes sanciones que pueden recibir quienes realizan obras ilegales dentro de áreas naturales protegidas.