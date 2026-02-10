El planeta atraviesa un proceso geológico tan lento como irreversible que ya comenzó a cambiar el mapa del mundo y que, según los especialistas, ya no puede detenerse. El eje central del descubrimiento se posa sobre África, uno de los continentes más antiguos, el cual está atravesando un proceso de fragmentación de forma constante y que dará origen, en el futuro, a un nuevo continente. La revista de National Geographic publicó un estudio en el que se hizo referencia al nuevo continente que surgirá a través del movimiento de las placas tectónicas en el continente africano. Según se explicó, la placa africana se está separando en dos grandes subplacas conocidas como Nubia y Somalí. La primera concentra la mayor parte del continente, mientras que la segunda se desplaza lentamente hacia el este. Este movimiento divergente es impulsado por la dinámica del manto terrestre y el ascenso de material rocoso parcialmente fundido bajo la litosfera. Además, con el paso del tiempo, esta separación permitirá la entrada de agua marina entre ambos bloques, lo cual en caso de concretarse, el proceso dará lugar a un nuevo océano y a la formación de un continente completamente nuevo, algo que ya ocurrió en otras etapas de la historia del planeta. El fenómeno está estrechamente vinculado al Sistema del Rift de África Oriental, una de las fracturas tectónicas más extensas del mundo. Esta enorme grieta atraviesa miles de kilómetros y afecta a países como Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, Zambia, Malawi y Mozambique, entre otros. La fractura original surgió hace unos 30 millones de años en la región de Afar, al norte de Etiopía. Desde ese punto comenzó a expandirse hacia el sur, avanzando a un ritmo estimado de entre 2,5 y 5 centímetros por año, una velocidad significativa en términos geológicos. Si bien este fenómeno es irreversible y el movimiento tectónico es constante, lo cierto es que el quiebre final se producirá recién en millones de años. En este sentido, las estimaciones de diferentes expertos indican que la fisura completa y la formación de un nuevo océano podrían concretarse dentro de unos cinco a diez millones de años, cuando la distancia entre las placas sea lo suficientemente grande como para permitir el ingreso permanente de agua marina, pero hasta que eso ocurra, la vida humana no se verá afectada.