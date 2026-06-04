Un multimillonario estadounidense compró tres islas de América del Sur e hizo algo inesperado: las donó a un país de la región.

La conservación de espacios naturales se ha convertido en uno de los principales desafíos para los países de América del Sur. En una región atravesada por grandes ríos, humedales y ecosistemas de enorme riqueza biológica, la protección de áreas estratégicas resulta fundamental para preservar especies y mantener el equilibrio ambiental.

En ese contexto, una iniciativa impulsada por un empresario de Estados Unidos llamó la atención a nivel internacional. A través de una fundación dedicada a la preservación de la naturaleza, adquirió tres islas ubicadas sobre el río Uruguay y posteriormente las cedió para que formen parte de un sistema oficial de áreas protegidas, una decisión poco habitual en la región.

Las tres islas que pasaron a formar parte de una reserva natural

Las islas Chala, Ingá y Pingüino fueron incorporadas al esquema de protección ambiental de Uruguay. En conjunto representan unas 514 hectáreas que ahora quedan destinadas a la conservación de ecosistemas vinculados al corredor fluvial compartido con Argentina.

La iniciativa fue una colaboración entre entidades privadas, organizaciones internacionales y organismos públicos (Fuente: AMBÁ Uruguay). AMBÁ Uruguay

La operación fue realizada por el filántropo estadounidense Gilbert Butler, quien concretó la compra de los terrenos mediante una organización ambiental y luego los transfirió al Estado uruguayo. Con esta medida, las superficies quedaron integradas al Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, fortaleciendo la preservación de una zona considerada clave para la biodiversidad.

Por qué la donación tiene impacto más allá de la conservación

La incorporación de estos territorios también tiene un componente regional relevante. Al encontrarse en un curso de agua compartido por dos países, el proyecto favorece acciones coordinadas para el cuidado de especies, la gestión de recursos naturales y el impulso de actividades vinculadas al ecoturismo.

Además, especialistas destacan que la iniciativa marca un antecedente importante para Uruguay, ya que demuestra cómo la colaboración entre entidades privadas, organizaciones internacionales y organismos públicos puede ampliar la protección de espacios naturales sensibles. Este modelo también genera oportunidades para la investigación científica, programas educativos y el desarrollo de propuestas turísticas sustentables destinadas a comunidades cercanas al río.

La llegada de estas islas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas refuerza una estrategia orientada a garantizar la preservación de ecosistemas de alto valor ambiental. Al mismo tiempo, consolida al río Uruguay como un espacio donde la cooperación internacional y la conservación pueden avanzar de manera conjunta en beneficio de las futuras generaciones.