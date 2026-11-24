El objetivo es evitar que los drones representen una amenaza para sus aeronaves, instalaciones y personal.

Estados Unidos puso en marcha un entrenamiento especializado en Puero Rico para preparar a sus aviadores y fuerzas de seguridad frente a posibles ataques con drones. La capacitación está a cargo de la 346.ª Ala Expedicionaria Aérea, con sede en Ceiba, y busca mejorar la capacidad militar para detectar y contrarrestar pequeños sistemas aéreos no tripulados (UAS).

La iniciativa -publicada el pasado 19 de noviembre en el sitio web del Departamento de Guerra de EE.UU.- responde a una preocupación creciente para las fuerzas armadas: el uso cada vez más extendido de drones, que pueden poner en riesgo las operaciones militares incluso sin atacar directamente una aeronave. Una incursión cerca de una base puede comprometer al personal, las instalaciones y el funcionamiento de las operaciones aéreas.

¿Por qué Estados Unidos entrena a sus militares para combatir drones en Puerto Rico?

La capacitación incluye ejercicios prácticos para que los integrantes de las fuerzas de seguridad puedan manejar sistemas de contramedidas y responder ante posibles amenazas aéreas.

El coronel Brad Dvorak, comandante de la unidad, explicó la importancia de incorporar estas habilidades a las operaciones militares: “Implementar capacidades robustas contra sistemas aéreos no tripulados pequeños en la vanguardia de nuestras operaciones es esencial para el conocimiento del dominio aéreo”.

También señaló que los aviadores deben estar preparados para identificar posibles riesgos y evitar que estos dispositivos interrumpan las actividades de las bases.

La preparación en Ceiba apunta a un objetivo concreto: que las fuerzas estadounidenses puedan mantener sus operaciones aéreas sin interrupciones, incluso ante la presencia de drones no autorizados. Fuente: Departamento de Guerra de los Estados Unidos

¿Qué amenazas representan los drones para las bases militares estadounidenses?

Los pequeños drones pueden convertirse en un problema para las instalaciones militares porque tienen la capacidad de acercarse a zonas sensibles y poner en riesgo tanto a las personas como a los equipos.

Por eso, la estrategia estadounidense no depende de una única herramienta. La unidad trabaja con un sistema de defensa por capas, que combina preparación técnica, entrenamiento constante y coordinación entre los distintos equipos responsables de proteger las instalaciones.

Uno de los responsables de la división de protección de la fuerza lo resumió de esta manera: “No existe una solución mágica para abordar las amenazas de los pequeños UAS, pero una defensa por capas proporciona redundancia y el mejor resultado posible”.

¿Qué importancia tiene Puerto Rico en las operaciones militares de Estados Unidos?

La capacitación de la 346.ª Ala Expedicionaria Aérea también está vinculada con las operaciones del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), responsable de las actividades militares estadounidenses en América Central, América del Sur y el Caribe.

Puerto Rio funciona como un territorio estratégico para estas operaciones. Allí, los militares buscan mantener sus capacidades de respuesta frente a amenazas que pueden cambiar con rapidez.

Además, el entrenamiento acompaña los objetivos de Washington de reforzar la seguridad regional, combatir el tráfico ilícito de drogas y proteger sus intereses en el hemisferio occidental.