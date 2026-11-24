Estados Unidos mantiene un programa que permite a los ciudadanos de un grupo selecto de países viajar al país por turismo o negocios sin tramitar la visa tradicional.

Se trata del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, o VWP), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) junto con el Departamento de Estado, que hoy incluye a 42 países.

Qué es el Programa de Exención de Visa

El VWP es un acuerdo por el cual Estados Unidos permite a los ciudadanos de ciertos países viajar para turismo, negocios o tránsito por un máximo de 90 días sin solicitar una visa de no inmigrante. En lugar de la visa tradicional, el viajero debe obtener una autorización en línea. El objetivo del programa es agilizar el ingreso de visitantes de países considerados socios de confianza, manteniendo controles de seguridad.

Estos son los 42 países cuyos ciudadanos pueden viajar a Estados Unidos sin visa a través del programa, agrupados por región:

Europa (32): Andorra, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, San Marino, Suecia y Suiza.

Asia-Pacífico (7): Australia, Brunéi, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán.

Medio Oriente (2): Israel y Qatar.

América (1): Chile.

Todos deben obtener la autorización ESTA

Viajar por el VWP exime de la visa tradicional, pero no de todo trámite: es obligatorio contar con una autorización llamada ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje) aprobada antes de embarcar. El ESTA es un permiso electrónico, no una visa, pero sin él no se puede abordar el vuelo ni el barco con destino a Estados Unidos.

Viajar por el VWP exime de la visa tradicional, pero no de todo trámite: es obligatorio contar con una autorización llamada ESTA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son los requisitos

Para poder usar el Programa de Exención de Visa hay que cumplir varias condiciones:

Ser ciudadano o nacional de uno de los países participantes.

Contar con un ESTA aprobado antes de viajar. La autorización suele tener una validez de alrededor de dos años (o hasta que venza el pasaporte).

Tener un pasaporte electrónico (e-passport), es decir, un pasaporte con chip electrónico incorporado.

Viajar por turismo, negocios o tránsito, y por un máximo de 90 días .

No estar alcanzado por las restricciones de la ley de 2015: quienes son nacionales de ciertos países o viajaron a ellos (como Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria o Yemen a partir de 2011, o Cuba a partir de 2021) quedan, por lo general, excluidos del programa y deben tramitar una visa.

Además, haber tenido una visa negada o ciertos antecedentes puede derivar en el rechazo del ESTA.