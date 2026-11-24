El VWP permite viajar por turismo o negocios sin necesidad de tramitar visa americana.

El Programa de Exención de Visado (VWP) es una alternativa a la visa americana ofrecida por Estados Unidos para nacionales de los países miembros que quieran visitar el país por turismo o negocios durante un máximo de 90 días.

Para esto es necesario que cumplan con toda la documentación necesaria, así como también que tramiten la solicitud ESTA. No obstante, el Departamento de Estado detalla que los ciudadanos de las naciones partícipes que hayan visitado ciertos destinos se considerarán inelegibles para viajar a través del VWP.

Quiénes no pueden viajar con el VWP

Bajo lo establecido por la Ley de Mejora del Programa de Exención de Visado y Prevención de Viajes Terroristas de 2015 no son elegibles para viajar con el VWP:

Nacionales de países miembros del VWP que hayan viajado o estado presentes desde el 1 de marzo de 2011 en adelante en:

La República Popular Democrática de Corea Irán Irak Libia Somalia Sudán Siria Yemen

Nacionales de países miembros del VWP que viajaron o estuvieron presentes en Cuba desde el 12 de enero de 2021 en adelante

Nacionales de países miembros del VWP que además tengan la ciudadanía de:

Cuba La República Popular Democrática de Corea Irán Irak Sudán Siria



De acuerdo con lo detallado por las autoridades, todas las personas que quieran viajar a Estados Unidos y sean inelegibles para el VWP tendrán que solicitar una visa americana si desean visitar el país.

Quienes visitaron los destinos de la lista en el período establecido no son elegibles para viajar a través del VWP. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Solicitud ESTA para viajar con el VWP: cuales son los requisitos para tramitarla

De acuerdo con el sitio web oficial de CBP, los nacionales de países miembros -cuya lista completa puede conocerse clicando aquí- que quieran presentar la solicitud tendrán que:

Proporcionar un pasaporte electrónico válido de un país del Programa de Exención de Visado (siempre y cuando el viajero no haya visitado los destinos antes mencionados en el período indicado)

Selfie del viajero

Dirección de correo electrónico válido

Dirección de domicilio y número de teléfono

Teléfono y correo electrónico de emergencia

Pago de la tasa de solicitud, que es de 40,62

La solicitud se realiza desde este link y, una vez tramitada, tendrá validez máxima de dos años o hasta que expire el pasaporte, lo que ocurra primero.

Quienes ya tengan visado de visitante, no necesitan realizar este trámite, es sólo una opción más práctica para viajar cuando no se tramitó la visa.