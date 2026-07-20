Vestir ropa cómoda para viajar en avión es una práctica habitual, pero no todas las prendas son aceptadas por las aerolíneas.

Algunas compañías en Estados Unidos tienen políticas que les permiten impedir el embarque o incluso bajar a un pasajero del avión si consideran que su vestimenta resulta ofensiva o inapropiada.

Si bien en el territorio estadounidense no existe una norma federal que establezca cómo deben vestirse los viajeros cada aerolínea fija sus propias reglas a través de sus contratos de transporte, que incluyen condiciones sobre la presentación personal y el comportamiento de los pasajeros.

Si bien en el territorio estadounidense no existe una norma federal que establezca cómo deben vestirse los viajeros cada aerolínea fija sus propias reglas a través de sus contratos de transporte. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Qué mensajes en la ropa pueden hacer que una aerolínea niegue el embarque

Uno de los motivos más frecuentes para que una compañía intervenga es el uso de prendas con insultos, lenguaje vulgar, imágenes explícitas o mensajes considerados ofensivos .

En estos casos, la tripulación puede solicitar al pasajero que se cambie, cubra la prenda o, directamente, impedir que continúe el viaje si incumple las políticas de la empresa.

Qué otras prendas pueden generar problemas antes de un vuelo

Además de la ropa con mensajes ofensivos, varias aerolíneas contemplan otras situaciones que podrían derivar en la negativa de embarque.

Entre ellas se encuentran:

Viajar descalzo.

Usar ropa excesivamente reveladora.

Llevar prendas que dificulten la identificación del pasajero o interfieran con los controles de seguridad.

Aunque las reglas varían según la compañía estas situaciones suelen quedar sujetas al criterio del personal encargado del vuelo.

Qué dicen las autoridades sobre la vestimenta en los aviones

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) no establece un código de vestimenta para los pasajeros. Su función se limita a los controles de seguridad, aunque algunas prendas pueden dar lugar a inspecciones adicionales.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) exige que todos los pasajeros acaten las instrucciones de la tripulación.

Quienes se nieguen a cumplirlas o generen situaciones conflictivas pueden enfrentar sanciones, restricciones para viajar e incluso consecuencias legales.