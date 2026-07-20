Más colosal que el Titanic: el gigante de los océanos zarpará por primera vez en 2026 y contará con capacidad para toda una ciudad. (Representación creada con IA)

Legend of the Seas, el crucero de mayores dimensiones a nivel mundial, ha culminado con éxito su primera flotación en el astillero Meyer Turku, localizado en Finlandia. Este evento representa un paso significativo hacia su lanzamiento comercial que está programado para agosto de 2026.

La magnitud del buque supera ampliamente la del célebre Titanic y cuenta con la capacidad de acomodar a una pequeña ciudad flotante. Este prodigio de la ingeniería naval promete revolucionar completamente la experiencia de los cruceros.

Más grande que el Titanic: el monstruo de los mares surcará por primera vez en 2026 y contará con capacidad para toda una ciudad (Representación creada con IA) ChatGPT

Dimensiones inéditas que expanden la imaginación

Los datos relativos a esta embarcación son, sin lugar a dudas, extremadamente impresionantes según los estándares actuales. Con un desplazamiento que excede las 250.800 toneladas brutas y una eslora que ronda los 365 metros, se distancia notablemente de las dimensiones del emblemático Titanic, que apenas alcanzaba los 269 metros de longitud y un desplazamiento de 46.328 toneladas.

Es igualmente digna de mención la estructura vertical de este coloso marítimo. La nave está equipada con 18 cubiertas dispuestas de manera estratégica con el objetivo de optimizar tanto el espacio como la experiencia de los pasajeros. Además, cuenta con 22 ascensores de alta velocidad que permiten el desplazamiento eficiente de sus ocupantes entre los distintos niveles.

La operación de flotación inicial fue, en su conjunto, un espectáculo de ingeniería notable. Este complejo proceso requirió más de 12 horas de trabajo exhaustivo y la utilización de 92 millones de galones de agua para llenar en su totalidad el dique seco, cantidad equivalente a más de 140 piscinas olímpicas operando de manera simultánea.

Una ciudad flotante de lujo y confort incomparables

Las instalaciones de entretenimiento y relajación fueron concebidas con estándares que rivalizan con los más renombrados resorts terrestres. La embarcación comprende siete piscinas dispuestas de manera estratégica en diferentes niveles, además de contar con un parque acuático llamado Category 6, el cual ha sido descrito como el más amplio jamás instalado en una embarcación con tales características.

La capacidad de alojamiento de esta embarcación reconfigura radicalmente el concepto de turismo masivo en el mar. Con capacidad para 7.600 pasajeros y 2.350 tripulantes, la cantidad total de personas a bordo supera los 10.000 individuos. Asimismo, los pasajeros tendrán la oportunidad de disfrutar de cinco restaurantes principales complementados por una variedad de puntos de servicio distribuidos en las áreas comunes, asegurando así opciones culinarias para satisfacer todos los gustos y preferencias dietéticas.

Escapadas de ensueño y rutas selectas

La temporada de debut dará inicio en el verano boreal de 2026 en el Mediterráneo occidental, con salidas programadas desde Barcelona y escalas en los puertos más atractivos de la región. Las rutas mediterráneas ofrecerán circuitos de siete noches, mientras que en el Caribe se desarrollarán itinerarios de seis u ocho noches, permitiendo a los pasajeros elegir la duración que mejor se adapte a sus preferencias y disponibilidad temporal.

La estrategia operativa prevé un aprovechamiento óptimo de las diversas estaciones turísticas globales. A partir de noviembre de 2026, el crucero se trasladará al Caribe, operando desde Fort Lauderdale, Florida, con recaladas en destinos exclusivos como Perfect Day at CocoCay en las Bahamas. El itinerario inaugural de este coloso naval ha sido meticulosamente diseñado para proporcionar experiencias excepcionales en dos de los destinos más codiciados del turismo mundial.