Este pueblo de Tenerife es ideal para los amantes del vino: destaca por su viñedo más alto de Europa y sorprendentes paisajes .

Vilaflor de Chasna se ha consolidado como uno de los destinos más singulares de Tenerife para quienes buscan combinar naturaleza, patrimonio y enoturismo. Situado a unos 1400 metros de altitud, este municipio español no solo es el pueblo más alto de Canarias, sino que también alberga el viñedo más elevado de Europa, un atractivo que lo ha convertido en un referente para los aficionados al vino.

La combinación de suelos volcánicos, un clima privilegiado y un entorno natural rodeado por grandes pinares da lugar a vinos con una marcada personalidad mineral y de alta calidad. A ello se suma un valioso patrimonio histórico y paisajes protegidos que convierten la visita en una experiencia completa para descubrir uno de los rincones más especiales de la isla.

El viñedo más alto de Europa que convierte a Vilaflor en un referente del vino

Uno de los mayores atractivos de Vilaflor de Chasna es su tradición vitivinícola. En este municipio se encuentra el viñedo más elevado de Europa, que alcanza los 1600 metros de altitud, mientras que las uvas se cultivan entre los 1100 y los 1500 metros sobre el nivel del mar.

La dedicación de viticultores y bodegueros ha convertido los vinos chasneros en una referencia de calidad en Canarias. La altitud, junto con las tierras negras de origen volcánico, aporta una gran complejidad gustativa y un marcado carácter mineral que distingue a estos vinos. La zona de Trevejos destaca especialmente por sus viñedos asentados sobre un suelo volcánico con características únicas que favorecen el cultivo de la vid.

Este pueblo de Tenerife es ideal para los amantes del vino: destaca por su viñedo más alto de Europa y sorprendentes paisajes. Turismo Vilaflor de Chasna

Paisajes volcánicos y espacios naturales para descubrir en Vilaflor

Además de su riqueza vinícola, Vilaflor sobresale por su entorno natural. El municipio se encuentra inmerso en el Parque Natural de la Corona Forestal, el mayor espacio natural protegido de Canarias, donde se conservan algunos de los mejores pinares del archipiélago y el pinar más longevo de Tenerife.

Entre sus principales atractivos naturales figuran el Pino Gordo, el Pino de las Dos Pernadas, Montaña Colorada y el paisaje protegido de Ifonche. Desde este enclave parten numerosos barrancos y senderos que permiten contemplar bosques, formaciones volcánicas y panorámicas de gran valor paisajístico.

Este pueblo de Tenerife es ideal para los amantes del vino: destaca por su viñedo más alto de Europa y sorprendentes paisajes. Turismo Vilaflor de Chasna

Qué ver en el centro histórico de Vilaflor de Chasna

El casco histórico de Vilaflor reúne algunos de los lugares más representativos del municipio, que permiten descubrir su legado histórico, religioso y arquitectónico.

Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol

Declarada Bien de Interés Cultural desde 1985, es una de las iglesias más antiguas del sur de Tenerife. Su origen se remonta a una pequeña capilla construida hacia 1530, que con el paso de los años fue ampliada hasta convertirse en el templo que se conserva en la actualidad.

Santuario del Santo Hermano Pedro

Este santuario se levanta en el lugar donde nació Pedro de Bethencourt, reconocido como el primer santo de Guatemala y de Canarias por la Iglesia católica. Se trata de uno de los principales espacios de peregrinación y de mayor valor histórico y religioso del municipio.

Casa de Los Soler

Situada frente a la iglesia de San Pedro Apóstol, esta construcción representa uno de los mejores ejemplos de la arquitectura tradicional canaria. Fue residencia de la familia Soler de Padilla y de sus descendientes entre los siglos XVI y XIX.

Molinos del Cubo

Construidos por Pedro Soler en el siglo XVI, estos molinos permanecieron en funcionamiento hasta 1915 y aprovechaban el agua procedente de la zona de El Chorrillo para desarrollar su actividad.

Los Lavaderos del Chorrillo

Durante siglos, este espacio fue el principal punto de llegada y distribución del agua de Vilaflor de Chasna. Además de abastecer a la población, permitía cubrir las necesidades de higiene y el suministro para los animales.

Conjunto histórico de Las Casas Altas de Jama

Declarado Bien de Interés Cultural en 2004, este caserío tradicional conserva destacados ejemplos de la arquitectura popular del sur de Tenerife, además de elementos vinculados a la actividad agrícola, como aljibes, hornos, bancales y caminos empedrados.