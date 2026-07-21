En esta noticia Tradición y modernidad

España no solo es la gran triunfadora del Mundial de Futbol, también se posiciona en el segundo lugar mundial en turismo internacional, solo por detrás de Francia, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), pues en 2024 recibió prácticamente 94 millones de visitantes.

Además, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España, las ciudades más visitadas de ese país son Madrid y Barcelona, pero hay una ciudad que tiene una belleza oculta que quiere compartir con el resto del mundo. Su calidad de vida es tal que ya ha recibido el título de “la mejor ciudad para vivir”, otorgado por InterNations en 2022 y 2024.

Se trata de Valencia, que de acuerdo con Tono Franco, director de la Fundación Visit Valencia, el calificativo combina la calidad de vida, el transporte público, y que se trata de una ciudad mediana que cuenta con todas las comodidades, con una oferta que incluye hoteles de primer nivel, una visión cosmopolita, diversidad cultural y culinaria, hasta destinos de playa.

“Es la tercera ciudad de España, pero es una ciudad que no te abruma, te sientes cómodo en ella, es fácilmente transitable, tenemos 220 km de carriles de bicicletas, tenemos tranvía, que obviamente no contamina, en breve ya toda la flota de autobuses será eléctrica”, aseguró en entrevista con El Cronista.

Ofrece, dice, la combinación del estilo de vida mediterráneo con una ciudad de primer mundo, que cuenta con 22 kilómetros de playa, de los cuáles la mitad es urbana y la otra mitad permite tener espacio entre los bañistas.

Tradición y modernidad

Tono Franco destaca además que la ciudad ofrece más de dos mil años de historia y cultura reflejados en su área de 134.65 kilómetros cuadrados, una urbe que cabe aproximadamente 11 veces en la Ciudad de México.

“El factor de diferenciación para que nos visiten es que vas a una gran capital con una historia de 2000 años que empiezan los romanos y ofrece arquitectura gótica, pero también vas a ver vanguardia. Por ejemplo, en la Ciudad de las Ciencias vas a ver vanguardia arquitectónica y que todo está equilibrado. Esa sería la palabra”, afirmó.

La oferta no se limita a la arquitectura y la cultura, pues también cuenta con el parque Albufera, que cuenta con una laguna de agua dulce con salida al mar, así como un ecosistema donde habitan aves migratorias.

Además, Valencia es la casa de dos de las denominaciones de origen de arroz para uno de los platos más españoles por excelencia: la paella.

Las zonas naturales de Valencia cuentan con instalaciones para runners o ciclistas, que pueden disfrutar de un recorrido para ejercitarse en medio de la naturaleza, abundó Tono Franco.

En este sentido, aseguró que 70% del turismo que llega a Valencia proviene del extranjero, y si bien no existe un vuelo directo de México a Valencia, es muy fácil y barato llegar en tren desde ciudades como Barcelona o Madrid.