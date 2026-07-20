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Los trucos caseros con vinagre son cada vez más populares porque evitan el uso de productos químicos y facilitan la limpieza de distintos lugares de la casa.

Es sumamente útil a la hora de limpiar el baño por sus propiedades para eliminar los malos olores y las bacterias, por lo que cada vez más personas deciden tirarlo en el inodoro todas las noches.

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Para qué sirve este truco casero

El vinagre está compuesto en hasta un 5% de ácido acético, un componente natural que actúa de forma directa sobre las bacterias y gérmenes que suelen proliferarse en los ambientes húmedos.

De esta manera, son capaces de desinfectar al contacto para eliminar microorganismos. Al mismo tiempo, su pH ácido ayuda a eliminar malos olores al romper las moléculas olfativas.

En la misma línea, tirarlo todas las noches en el inodoro ayuda a eliminar minerales acumulados y evitar la aparición de sarro.

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Cómo aplicar vinagre en el inodoro

Quienes deseen aplicar el truco casero tan solo deberán seguir los siguientes pasos:

  • Verter vinagre en un rociador
  • Dejarlo en un lugar accesible del baño
  • Todas las noches, aplicar procurando que cubra todas las paredes del inodoro
  • Dejar actuar entre 15 y 30 minutos
  • Pasar el cepillo y tirar la cadena