Los trucos caseros con vinagre son cada vez más populares porque evitan el uso de productos químicos y facilitan la limpieza de distintos lugares de la casa.

Es sumamente útil a la hora de limpiar el baño por sus propiedades para eliminar los malos olores y las bacterias, por lo que cada vez más personas deciden tirarlo en el inodoro todas las noches.

Para qué sirve este truco casero

El vinagre está compuesto en hasta un 5% de ácido acético, un componente natural que actúa de forma directa sobre las bacterias y gérmenes que suelen proliferarse en los ambientes húmedos.

De esta manera, son capaces de desinfectar al contacto para eliminar microorganismos. Al mismo tiempo, su pH ácido ayuda a eliminar malos olores al romper las moléculas olfativas.

En la misma línea, tirarlo todas las noches en el inodoro ayuda a eliminar minerales acumulados y evitar la aparición de sarro.

Cómo aplicar vinagre en el inodoro

Quienes deseen aplicar el truco casero tan solo deberán seguir los siguientes pasos: