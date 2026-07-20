Los trucos caseros con vinagre son cada vez más populares porque evitan el uso de productos químicos y facilitan la limpieza de distintos lugares de la casa.
Es sumamente útil a la hora de limpiar el baño por sus propiedades para eliminar los malos olores y las bacterias, por lo que cada vez más personas deciden tirarlo en el inodoro todas las noches.
Para qué sirve este truco casero
El vinagre está compuesto en hasta un 5% de ácido acético, un componente natural que actúa de forma directa sobre las bacterias y gérmenes que suelen proliferarse en los ambientes húmedos.
De esta manera, son capaces de desinfectar al contacto para eliminar microorganismos. Al mismo tiempo, su pH ácido ayuda a eliminar malos olores al romper las moléculas olfativas.
En la misma línea, tirarlo todas las noches en el inodoro ayuda a eliminar minerales acumulados y evitar la aparición de sarro.
Cómo aplicar vinagre en el inodoro
Quienes deseen aplicar el truco casero tan solo deberán seguir los siguientes pasos:
- Verter vinagre en un rociador
- Dejarlo en un lugar accesible del baño
- Todas las noches, aplicar procurando que cubra todas las paredes del inodoro
- Dejar actuar entre 15 y 30 minutos
- Pasar el cepillo y tirar la cadena