Despega el avión más potente de la historia | Puede viajar 22 horas sin hacer escalas y desafía a la ingeniería moderna Fuente: Aviación Argentina

La industria aeronáutica está a punto de romper una de las últimas barreras de los vuelos comerciales ya que Airbus completó con éxito el primer vuelo del A350-1000ULR, una aeronave diseñada para realizar trayectos de hasta 22 horas sin escalas y conectar ciudades separadas por miles de kilómetros sin necesidad de realizar paradas intermedias.

El modelo fue desarrollado especialmente para la aerolínea australiana Qantas y forma parte del denominado Proyecto Sunrise, una iniciativa que busca hacer realidad vuelos directos entre Australia y algunos de los destinos más lejanos del planeta.

El avión capaz de unir Sídney con Londres y Nueva York sin escalas

El gran objetivo del A350-1000ULR es permitir rutas que hasta hace pocos años parecían imposibles para la aviación comercial. Entre ellas se destacan los vuelos directos entre Sídney y Londres, así como entre Sídney y Nueva York.

Despega el avión más potente de la historia | Puede viajar 22 horas sin hacer escalas y desafía a la ingeniería moderna Fuente: Aviación Argentina

Para lograrlo, Airbus incorporó importantes modificaciones respecto del A350-1000 convencional. La más importante es la instalación de un tanque central adicional integrado en la estructura del avión, una innovación que incrementa significativamente su autonomía y le permite recorrer unas 1.000 millas náuticas más que la versión estándar.

Gracias a esta tecnología, la aeronave podrá cubrir distancias cercanas a las 10.000 millas náuticas y permanecer en el aire durante aproximadamente 22 horas consecutivas.

Cómo fue el primer vuelo del A350-1000ULR

La primera unidad construida para Qantas realizó recientemente su vuelo inaugural desde Toulouse, Francia, donde Airbus tiene una de sus principales plantas de producción.

Durante la prueba, el avión permaneció en el aire durante tres horas y 43 minutos y alcanzó una altitud superior a los 41.000 pies. Los especialistas evaluaron el rendimiento general de la aeronave y pusieron a prueba el nuevo sistema de combustible que será clave para las operaciones de ultra larga distancia.

Además, los ingenieros analizaron otros aspectos fundamentales para vuelos tan extensos, como:

El sistema de ventilación de cabina.

El control de temperatura interior.

Los nuevos equipos de refrigeración para las cocinas a bordo.

La eficiencia de los sistemas de consumo de combustible.

Cuándo comenzarán los vuelos comerciales

El primer A350-1000ULR destinado al servicio comercial de Qantas se encuentra actualmente en una fase avanzada de ensamblaje y su entrega está prevista para abril de 2027.

Despega el avión más potente de la historia | Puede viajar 22 horas sin hacer escalas y desafía a la ingeniería moderna Fuente: Aviación Argentina

Una vez finalizadas las pruebas de certificación, la aerolínea australiana comenzará a incorporar progresivamente las 12 unidades encargadas para el Proyecto Sunrise.

La compañía espera que estos aviones permitan inaugurar una nueva era en la aviación comercial, eliminando escalas en algunos de los recorridos más largos del mundo y ofreciendo una experiencia de viaje más rápida y cómoda para los pasajeros.

Por qué este avión representa un desafío para la ingeniería moderna

Más allá de su impresionante autonomía, el A350-1000ULR también destaca por su eficiencia. Airbus asegura que la aeronave reduce significativamente el consumo de combustible y las emisiones respecto de generaciones anteriores de aviones de largo alcance.

La combinación de nuevas tecnologías, materiales más livianos, motores de última generación y sistemas optimizados convierte a este modelo en una de las aeronaves más avanzadas jamás construidas.

Por eso, muchos especialistas consideran que el A350-1000ULR no solo es uno de los aviones más potentes de la historia, sino también una de las mayores demostraciones de ingeniería aeronáutica de las últimas décadas.