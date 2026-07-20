A partir de este lunes comenzó a funcionar un nuevo sistema de fiscalización electrónica en Gualeguaychú que permitirá detectar de manera automática distintas infracciones de tránsito en cruces con semáforos.

La iniciativa busca fortalecer los controles, mejorar la seguridad vial y reducir los siniestros mediante cámaras que registran las faltas sin intervención directa de los inspectores.

En esta primera etapa, el sistema estará enfocado en quienes crucen en rojo o invadan la senda peatonal a la hora de detenerse.

Más adelante se incorporarán también radares para controlar el exceso de velocidad, una vez que finalicen los procesos de homologación correspondientes.

Qué infracciones de tránsito detectarán las nuevas fotomultas

El Sistema de Fiscalización Electrónica comenzó a operar en distintos cruces semaforizados de la ciudad como parte de un convenio entre la Municipalidad de Gualeguaychú y la Jefatura de Policía de Entre Ríos.

Inicialmente, las cámaras registrarán de forma automática a los vehículos que atraviesen la intersección cuando el semáforo esté en rojo .

Además, también podrán sancionar a los conductores que se detengan sobre la senda peatonal, ya que la normativa establece que la línea de frenado se encuentra antes del paso destinado a los peatones.

Las autoridades explicaron que el sistema toma imágenes en el momento exacto en que el vehículo supera la línea de detención, generando un registro preciso.

Atención conductores: comenzaron las nuevas fotomultas en Gualeguaychú y estas son las infracciones que ya detectan las cámaras. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo serán las actas que recibirán los infractores

Cada infracción detectada por las cámaras dará lugar a un acta electrónica con toda la información necesaria para respaldar la sanción. El documento incluirá:

Fotografías del vehículo en el momento de la infracción.

Descripción de la falta cometida.

Lugar exacto donde ocurrió.

Fecha y horario del hecho.

Identificación del equipo tecnológico que realizó el registro.

Información sobre los mecanismos legales disponibles para ejercer el derecho de defensa.

Una vez confeccionadas, las actuaciones serán enviadas directamente a los Juzgados de Faltas de Gualeguaychú, que serán los encargados de determinar la resolución en cada caso.

Cuándo comenzarán a multar los radares de velocidad

Aunque ya se encuentran instalándose cinemómetros y radares en diferentes calles y accesos de Gualeguaychú, estos equipos todavía no aplicarán sanciones.