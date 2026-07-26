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Ingresar a Estados Unidos sin una visa americana es posible para ciudadanos de determinados países que forman parte del Programa de Exención de Visa (VWP).
En esos casos, el requisito es obtener la autorización electrónica ESTA, un permiso que habilita estadías de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito.
El beneficio, sin embargo, solo está disponible para quienes cumplan las condiciones establecidas por las autoridades migratorias.
¿Qué es el Formulario ESTA?
El ESTA es un sistema electrónico administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que determina si un viajero es elegible para ingresar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa.
Es importante destacar que ESTA no es una visa. Se trata de una autorización previa al viaje que permite abordar un avión o presentarse en un puerto de entrada estadounidense sin necesidad de obtener una visa B1/B2, siempre que el viajero reúna todos los requisitos del programa.
Estados Unidos permitirá el ingreso legal sin visa americana a todos los extranjeros con ESTA
Podrán viajar sin visa quienes:
- Sean ciudadanos o nacionales de un país participante del Programa de Exención de Visa
- Obtengan una autorización ESTA aprobada
- Viajen por turismo, negocios o tránsito
- Permanezcan en Estados Unidos 90 días o menos.
- Cumplan todas las condiciones migratorias del programa
Cómo hay que solicitar el formulario ESTA
El trámite se realiza completamente en línea mediante el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos. Los pasos son:
- Completar la solicitud electrónica
- Ingresar los datos personales y del pasaporte
- Informar los datos del viaje
- Responder las preguntas de seguridad y elegibilidad
- Pagar la tarifa correspondiente
- Esperar la resolución de la solicitud